الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة المصارع هالك هوغان

توفيت اسطورة موسيقى الريف، المعنية والمؤلفة الأميركية جيني سيلي، يوم امس الجمعة عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد معاناة مع مضاعفات ناتجة عن عدوى معوية، بحسب ما أكدته مصادر عائلية وإعلامية مساء الجمعة في ناشفيل.
أحيا الفنان اللبناني محمد شاكر حفلاً غنائياً في بيروت ليلة امس، وكشف خلال اللقاء عن مفاجآت قادمة بتعاونه مع والده فضل شاكر، وهذه الرسالة وجهها لروح الموسيقار الراحل زياد الرحباني.
تصدرت الممثلة المصرية وفاء عامر الترند خلال الساعات الماضية وذلك بعد تداول اخبار عن هروبها خارج مصر بسبب التحقيقات الجارية حاليا في النيابة العامة المصرية في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية.