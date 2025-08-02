الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة المصارع هالك هوغان

بعد ايام على وفاته المفاجئة، كشفت تقارير إعلامية أميركية، استنادًا إلى تقرير رسمي صادر عن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة "بينيلاس" بولاية ، أن وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك كانت نتيجة احتشاء حاد في عضلة القلب (نوبة قلبية)، ما أدى إلى توقف تدفق الدم إلى القلب.