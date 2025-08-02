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محمد شاكر يكشف مفاجآت عن تعاونه مع والده فضل شاكر بعد "كيفك ع فراقي"
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محمد شاكر يكشف مفاجآت عن تعاونه مع والده فضل شاكر بعد "كيفك ع فراقي"

فن

2025-08-02 | 09:44
محمد شاكر يكشف مفاجآت عن تعاونه مع والده فضل شاكر بعد "كيفك ع فراقي"
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Aljadeed
محمد شاكر يكشف مفاجآت عن تعاونه مع والده فضل شاكر بعد "كيفك ع فراقي"

أحيا الفنان اللبناني محمد شاكر حفلاً غنائياً في بيروت ليلة امس، وكشف خلال اللقاء عن مفاجآت قادمة بتعاونه مع والده فضل شاكر، وهذه الرسالة وجهها لروح الموسيقار الراحل زياد الرحباني.

التقت الزميلة بشرى الدعاس بـ محمد شاكر وعادت لنا بهذه التقرير.

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