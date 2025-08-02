محمد شاكر يكشف مفاجآت عن تعاونه مع والده فضل شاكر بعد "كيفك ع فراقي"

التقت الزميلة بشرى الدعاس بـ محمد شاكر وعادت لنا بهذه التقرير.
توفيت اسطورة موسيقى الريف، المعنية والمؤلفة الأميركية جيني سيلي، يوم امس الجمعة عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد معاناة مع مضاعفات ناتجة عن عدوى معوية، بحسب ما أكدته مصادر عائلية وإعلامية مساء الجمعة في ناشفيل.
بعد ايام على وفاته المفاجئة، كشفت تقارير إعلامية أميركية، استنادًا إلى تقرير رسمي صادر عن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة "بينيلاس" بولاية فلوريدا، أن وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان كانت نتيجة احتشاء حاد في عضلة القلب (نوبة قلبية)، ما أدى إلى توقف تدفق الدم إلى القلب.
تصدرت الممثلة المصرية وفاء عامر الترند خلال الساعات الماضية وذلك بعد تداول اخبار عن هروبها خارج مصر بسبب التحقيقات الجارية حاليا في النيابة العامة المصرية في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية.