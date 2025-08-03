انقطاع الكهرباء في حفل اصالة في جرش والجمهور ينقذ الموقف

أحيت الفنانة السورية أصالةنصري ​مساء يوم أمس السبت، حفلًا ضخمًا على المسرح الجنوبي ضمن فعاليات ختام مهرجان جرش في الأردن، بعد غياب دام أكثر من 15 عام، بحضور جماهيري كامل العدد.



