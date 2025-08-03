انقطاع الكهرباء في حفل اصالة في جرش والجمهور ينقذ الموقف
أحيت الفنانة السورية أصالةنصري مساء يوم أمس السبت، حفلًا ضخمًا على المسرح الجنوبي ضمن فعاليات ختام مهرجان جرش في الأردن، بعد غياب دام أكثر من 15 عام، بحضور جماهيري كامل العدد.
وتعرّض حفل الفنانة أصالة لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي، لكن السهرة لم تتوقف، فقد واصل الجمهور الغناء والتصفيق مع أصالة في أجواء حماسية لافتة، لتُستكمَل الفقرة من دون مؤثرات صوتية أو إضاءة إلى حين عودة الكهرباء، وسط تفاعلٍ اعتُبر من اللحظات الاستثنائية في المهرجان.