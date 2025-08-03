هل يواجه تامر حسني مصير راغب علامة بعد احتضان معجبة له على المسرح؟

وفي التفاصيل، تألق الفنان تامر حسني ليلة أمس في حفل غنائي مميز في بالساحل الشمالي وسط إقبال كثيف من الجمهور، وقدم باقة مميزة من أغانيه القديمة والجديدة.

شهد الحفل تعرض لموقف محرج، وذلك بعدما قامت فتاة باقتحام المسرح وقامت باحتضانه بقوة وسط محاولات لإبعادها عنه بعد أن أوقف الحفل، ومع تمسك الفتاة المعجبة على عدم ترك المسرح والاستمرار في حضن تامر حسني تطوعت عازفة في الفرقة الموسيقية لإبعادها عنه لكن الفتاة ظلت تصرخ "لا"، مما دعا تامر حسني لأن يطلب منها الابتعاد عنه قائلاً للفتاة "طب أنا هغني إزاي".

تم تداول هذا المقطع بشكل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقع البعض أن تصدر المهن الموسيقية قراراً بعد هذه الواقعة، خاصة وأنها جاءت بالتزامن مع أزمة الفنان في الساحل الشمالي بفترة قصيرة.