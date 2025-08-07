حفل اصالة في بيروت قائم ولا صحة للشائعات عن الغائه

على موعد مع حدث فني من العيار الثقيل، إذ تعود الكبيرة نصري إلى جمهورها اللبناني بعد غياب دام عشر سنوات، لتطل في حفل استثنائي يقام في الفوروم دو بيروت يوم 16 أغسطس الجاري، بتنظيم من شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من "الجديد".



الأمسية المنتظرة ستحمل مزيجًا من الحنين والفرح، حيث ستعيد إحياء أجمل لحظات مسيرتها الفنية بأغانيها التي حفرت في ذاكرة عشاقها، إلى جانب تقديم باقة من أعمالها الجديدة التي ستضيف نكهة خاصة للسهرة.

متعهد الحفلات اللبناني كسيرة أكد لـ " " أن الاستعدادات تسير بخطى ثابتة، وأن الحفل قائم رغم كل ما يُشاع، قائلاً: "من يعرف صوت أصالة، لا ينشغل بأصوات التشويش.. نحن مستمرون حتى آخر نفس". وأضاف أن السورية ستصل إلى قبل يوم من الحفل وسط استقبال جماهيري وإعلامي واسع.

وبحسب كسيرة، تخطت مبيعات التذاكر نسبة 60%، مع توقع نفادها خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن الأمسية ستجمع نحو 6000 شخص، لتكون واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف في .