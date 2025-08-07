محمد هنيدي تعليقا على قرار المستشار تركي ال الشيخ :شكرا المملكة العربية السعودية

علق الممثل المصري هنيدي على ما اعلنه المستشار تركي ال الشيخ، رئيس السعودية، حول العاملين في موسم القادم.

وكتب هنيدي على صفحته عبر منصة اكس:"شهادة حق.. من خمس سنين، مع بداية في المملكة السعودية، كنا أول مسرحية مصرية تُعرض في المواسم الترفيهية. بعدها اتعملت عشرات المسرحيات والاف الحفلات، وكل فعالية كان بيشتغل فيها مئات الأشخاص".

واضاف:"كان فيه تقدير حقيقي للفن المصري من أصغر عامل لأكبر نجم في المسرحيات. دلوقتي المملكة اعلنت انها هتعتمد بشكل شبه كامل على نجوم سعوديين وعازفين في المسرحيات والحفلات ، وواجب عليا اني احترم قرار دولة احترمتنا وقدرتنا وقدرت فننا لسنين طويلة انا ونجوم وعاملين كتير جدا ، ودايما الود هيبقى موصول".

وختم بالقول:"شكرا المملكة العربية السعودية. شكرا المستشار ، وبالتوووووفيق".

وكان اعلن المستشار تركي ال الشيخ عن الاعتماد بشكل شبه كامل على الموسيقيين والفنانين السعوديين والخليجيين، بالإضافة إلى المسرحيات السعودية والخليجية، في موسم القادم، في خطوة لدعم المواهب المحلية في قطاع الترفيه.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في إكس: "إن شاء في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريباً على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية".

وأضاف: "مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".