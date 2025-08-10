محمود سعد يكشف آخر التطورات الصحية للفنانة انغام

وفي احدث التطورات، خرج الإعلامي المصري وصديق أنغام المقرب منها ومن أسرتها على طمأنة جمهورها على تطورات حالتها وكتب منشور على فيس بوك قال فيه: "طلبتم مني اطمنكم على صحة انغام.. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدا في المستشفى.. في مواقع نشرت انها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش

صحيح اطلاقا.. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدا.. دعواتكم ان ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى.. وان شاء اطمنكم عليها أول بأول".

ويذكر أن أنغام خضعت لعمليتين جراحيتين في وقتٍ قصير بسبب مشاكل في البنكرياس، وما زالت تخضع للرعاية والمتابعة الصحية.