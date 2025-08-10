بطريقة غير مباشرة.. احمد عبد العزيز زوج ياسمين رئيس يرد على انباء انفصالهما

واختار أن يرد بشكل غير مباشر عبر حسابه على تطبيق ، إذ نشر صورة لبوستر فيلم "بابا وماما" الذي تقوم ببطولته، في إشارة واضحة إلى وقوفه إلى جانبها قبل عرض الفيلم المرتقب.

ياسمين رئيس كانت قد احتفلت بزواجها من عبد العزيز في مايو/ أيار 2024، ويعمل عبد العزيز في عدد من القطاعات المتنوعة، منها التعدين والطاقة المتجددة والمقاولات، بالإضافة إلى مجالات الطعام والشراب، وغيرها، إلى جانب اهتماماته الرياضية وهواياته مثل الصيد وسباقات السيارات .