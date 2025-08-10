بطريقة غير مباشرة.. احمد عبد العزيز زوج ياسمين رئيس يرد على انباء انفصالهما

واختار عبد العزيز أن يرد بشكل غير مباشر عبر حسابه على تطبيق إنستغرام، إذ نشر صورة لبوستر فيلم "بابا وماما" الذي تقوم ياسمين ببطولته، في إشارة واضحة إلى وقوفه إلى جانبها قبل عرض الفيلم المرتقب.
ياسمين رئيس كانت قد احتفلت بزواجها من أحمد عبد العزيز في مايو/ أيار 2024، ويعمل عبد العزيز في عدد من القطاعات المتنوعة، منها التعدين والطاقة المتجددة والمقاولات، بالإضافة إلى مجالات الطعام والشراب، وغيرها، إلى جانب اهتماماته الرياضية وهواياته مثل الصيد وسباقات السيارات.
احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشةوزوجها بعيد زواجهما العاشر في أجواء رومانسية بالعاصمة بيروت.
أطلت الفنانة المصرية شيماء سيف بإطلالة جذابة جديدة أثارت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في رحلة خسارة الوزن التي خضعت لها عبر عملية تكميم المعدة، حيث فقدت نحو 50 كيلوغرامًا.
شهدت القبيات حفلاً موسيقياً استثنائياً وسط حضور جماهيري كبير من مختلف المناطق اللبنانية، حيث أبدع الفنان مروان خوري بأداء باقة من أشهر أغنياته التي نالت نجاحاً واسعاً.