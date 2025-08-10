بيسان إسماعيل ستعلن خبر ارتباطها قريبا؟ اليكم ما قالته

تصدر خلال الساعات الماضية حديث اليوتيوبر والفنانة السورية بيسان عن ارتباطها العاطفي المقبل بعد انفصالها عن خطيبها محمود ماهر.

وفي التفاصيل، أعربت الفنانة بيسان إسماعيل عن سعادتها الكبيرة بإحياء أول حفل منفرد لها في ، مشيرة إلى أنها شعرت بالتوتر كونها “أول خطوة” تخوضها وحدها على المسرح.

وتحدثت اسماعيل عن دور وسائل التواصل الإجتماعي في حياتها الفنية، معتبرة أن لها إيجابيات وسلبيات، مؤكدة حرصها على البقاء قريبة من جمهورها “لأنهم يعرفون ”.

أما عن إمكانية ارتباطها، فأجابت بأنها ستعلن الخبر عبر السوشيال ميديا، مضيفة بابتسامة: "ما بعرف خبي".

