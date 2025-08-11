شيرين عبد الوهاب تتهم حسام حبيب بسرقتها.. تفاصيل صادمة تكشف

وأوضحت شيرين أنها أوقفت العمل بالشيكات التابعة للبنك الإفريقي فور اكتشاف اختفائها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا التطور وسط استمرار الخلافات بين الطرفين منذ انفصالهما في أواخر عام 2023، بعد زواج دام 5 سنوات وانتهى بالطلاق للمرة الثانية.