اريانا غراندي في لفتة انسانية لطفلة مصابة بالسرطان

الطفلة بري بيرد، البالغة من العمر تسع سنوات، والتي توثق رحلة علاجها عبر منصات التواصل الاجتماعي، شاركت متابعيها اللحظة المؤثرة في مقطع فيديو ظهرت فيه مرتدية فستانًا ورديًا مطابقًا لإطلالة “غليندا”، بينما تفتح الصناديق التي وصلتها من غراندي بابتسامة عريضة وحماس طفولي لا يوصف.

الهدايا التي أرسلتها لم تقتصر على تذكارات بسيطة، بل كانت عبارة عن طردين مليئين بقطع مستوحاة من عالم “Wicked” وفيلم “ساحر أوز”، شملت مجسمات للشخصيات الكلاسيكية مثل الأسد الجبان، الرجل الصفيح، فزاعة الحقل، الساحرة “إلفابا”، وساحر أوز. كما تضمنت دميتين لشخصية “غليندا”، ووسادة “سكويشمالو” ضخمة، وأرنب محشو يرتدي نفس الفستان الوردي الشهير، إلى جانب كوب أنيق، وحقيبتين صغيرتين وحقيبة يد قماشية.

ولم تنس غراندي أن تضيف لمستها الخاصة، إذ أهدت الطفلة منتجات من علامتها التجميلية R.E.M. Beauty، إضافة إلى زجاجة من عطرها المعروف “Cloud”، ما جعل المفاجأة أكثر خصوصية.

عائلة بري عبّرت في نهاية الفيديو عن امتنانها الكبير لهذه المبادرة، مؤكدين أنها منحت طفلتهم لحظة مميزة ستظل محفورة في ذاكرتها، وخلقت ومضة أمل وسعادة وسط أصعب مراحل رحلتها مع المرض.

هذه اللفتة الإنسانية من أريانا غراندي لاقت إشادة من جمهورها حول ، الذين أثنوا على تعاطفها وحرصها على استخدام شهرتها لإسعاد من يحتاجون للدعم النفسي والمعنوي، خصوصًا الأطفال الذين يواجهون أمراضًا خطيرة.