قصي خولي يشارك جمهوره لحظات مؤثرة مع ابنه في دالاس

الصور عكست أجواء عائلية دافئة، إذ ظهر خولي وهو يحتضن طفله بحب وحنان، مرفقًا المنشور بتعليق معبّر كتب فيه: “إنه الحب الذي لا ينتهي أبدًا، آمين”.

المنشور حظي بتفاعل واسع من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجابها بالعلاقة المميزة التي تجمع خولي بابنه، وحرصه على إظهار مشاعر الأبوة بكل صدق.

فارس، المعروف بلقب “العميد جونيور”، هو ثمرة زواج من زوجته التونسية مديحة الحمداني. وكان الممثل السوري قد صرّح في أكثر من لقاء إعلامي عن متانة علاقته بابنه وحرصه المستمر على منحه الحب والرعاية.

فنيًا، يواصل خولي نشاطه الفني، حيث حقق نجاحًا ملحوظًا مؤخرًا من خلال مشاركته في بطولة مسلسل “القدر” (النسخة المعربة) إلى جانب الممثلة اللبنانية ، وهو العمل الذي نال إشادات من النقاد والجمهور على أدائه المتميز.