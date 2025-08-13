عمرو يوسف يحسم الجدل حول انفصاله عن كندة علوش: "خبر عبيط"

قام الفنان اللبناني راغب علامة يوم امس بزيارة الى مقر نقابة المهن الموسيقية في مصر للقاء النقيب مصطفى كامل، كما وعد، وذلك لإنهاء الأزمة التي حصلت عقب حفله الاخير في الساحل الشمالي، والتي ادت الى منعه من الغناء واستدعائه للتحقيق في النقابة.
في فصل جديد من الخلافات المستمرة بين النجمة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، تقدمت شيرين ببلاغ رسمي تتهمه فيه بالاستيلاء على شيكين بنكيين موقعين على بياض من داخل منزلها في مدينة 6 أكتوبر.
احتفلت عارضة الأزياء السابقة سابين نحاس، شقيقة الفنانة سيرين عبد النور، بزفاف ابنها كريستوفر في أجواء عائلية أنيقة.