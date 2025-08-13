عمرو يوسف يحسم الجدل حول انفصاله عن كندة علوش: "خبر عبيط"

وقال خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد "درويش"، الذي أقيم مؤخرًا: "نزل على تيك توك شائعات إن أنا وكندة انفصلنا، قلت ده خبر عبيط محدش هيصدقه. دخلت أقرأ التعليقات لقيت الناس مصدقة إننا فعلًا انفصلنا، وبيقولوا ليه اتطلقوا دول بيحبوا بعض.

فدا شر لابد منه، وأتمنى أنه ينتهي على خير. أنا مش هرد على كل واحد، هرد لما يكون ناس محترمة واقفة أتكلم معاهم، لكن بتوع الشائعات اللي عايزين ريتش وتريند مش هرد عليهم."



وأوضح يوسف أن مثل هذه ليست عليهما، وأنه يفضّل تجاهلها وعدم الانجرار وراء الردود على حسابات تبحث عن زيادة المشاهدات وتحقيق الانتشار.



وكان قد ، يوم الاثنين الماضي، بالعرض الخاص لفيلم "درويش"، وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت، شارك فيه عدد كبير من نجوم وصنّاع العمل، من بينهم ، تارا ، كمال، فردوس ، وليد الحلفاوي، ودينا الشربيني، إلى جانب مخرج الفيلم وفريق الإنتاج.



