مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!
لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!
لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!

فن

2025-08-14 | 06:00
لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!
لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، عقب انتشار لقطات حصرية من كواليس مسلسل "حب ودموع"، الذي يجمع النجمين التركيين هاندا أرتشيل في دور مايرا وباريش أردوتش في دور سليم.


المشاهد المتداولة وثّقت لحظة زفاف درامية مبهرة، ظهرت فيها هاندا بفستان أبيض كلاسيكي مزدان بطرحة طويلة، بينما تألق باريش ببدلة بيضاء أنيقة، وسط ديكورات زهرية خلابة وإطلالة ساحرة على البحر، ما أضفى على المشهد طابعاً رومانسياً أخّاذاً.

المسلسل، المقرر عرضه على قناة ATV التركية في سبتمبر المقبل، هو النسخة التركية من العمل الكوري الشهير "queen of Tears"، من إنتاج O3 Medya وDass Yapım، وتأليف ديليارا باموك، وإخراج إنجين إردين. وينطلق العمل من إسطنبول، جامعاً بين الدراما والرومانسية في حبكة مشوّقة.

اللقطة المسربة من حفل الزفاف أثارت موجة حماس بين المتابعين، الذين اعتبروها واحدة من أكثر اللحظات المنتظرة في الموسم الجديد، خصوصاً مع عودة الشراكة الفنية بين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل في ثالث تعاون لهما، بعد نجاحات لافتة جعلت عام 2025 يُصنَّف بالنسبة لهما عام التألق والإنجازات على الساحة الدرامية.

وفاء موصللي تفاجئ الجمهور: " لا أعتبر حب زوجي لغيري خيانة"!
وفاء موصللي تفاجئ الجمهور: " لا أعتبر حب زوجي لغيري خيانة"!

وفاء موصللي تفاجئ الجمهور: " لا أعتبر حب زوجي لغيري خيانة"!

فنانة تركية مشهورة تتلقى عرض زواج خلال زفاف صديقتها!
فنانة تركية مشهورة تتلقى عرض زواج خلال زفاف صديقتها!

فنانة تركية مشهورة تتلقى عرض زواج خلال زفاف صديقتها!

المحكمة تحسم الجدل بقضية الفنانة شيرين عبدالوهاب وروتانا.. تفاصيل الحكم كاملة
المحكمة تحسم الجدل بقضية الفنانة شيرين عبدالوهاب وروتانا.. تفاصيل الحكم كاملة

المحكمة تحسم الجدل بقضية الفنانة شيرين عبدالوهاب وروتانا.. تفاصيل الحكم كاملة

