لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!

المشاهد المتداولة وثّقت لحظة زفاف درامية مبهرة، ظهرت فيها هاندا بفستان أبيض كلاسيكي مزدان بطرحة طويلة، بينما تألق باريش ببدلة بيضاء أنيقة، وسط ديكورات زهرية خلابة وإطلالة ساحرة على البحر، ما أضفى على المشهد طابعاً رومانسياً أخّاذاً.
المسلسل، المقرر عرضه
على قناة
ATV التركية في سبتمبر المقبل، هو النسخة التركية من العمل الكوري الشهير "queen
of Tears"، من إنتاج O3 Medya وDass Yapım، وتأليف ديليارا باموك، وإخراج إنجين إردين. وينطلق العمل من إسطنبول، جامعاً بين الدراما والرومانسية في حبكة مشوّقة.
اللقطة المسربة من حفل الزفاف أثارت موجة حماس بين المتابعين، الذين اعتبروها واحدة من أكثر اللحظات المنتظرة في الموسم الجديد، خصوصاً مع عودة الشراكة الفنية بين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل في ثالث تعاون لهما، بعد نجاحات لافتة جعلت عام 2025 يُصنَّف بالنسبة لهما عام التألق والإنجازات على الساحة الدرامية.