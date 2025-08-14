لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التفاعل، عقب انتشار لقطات حصرية من كواليس مسلسل "حب ودموع"، الذي يجمع النجمين التركيين هاندا أرتشيل في دور مايرا وباريش أردوتش في دور سليم.





المشاهد المتداولة وثّقت لحظة زفاف درامية مبهرة، ظهرت فيها هاندا بفستان أبيض كلاسيكي مزدان بطرحة طويلة، بينما تألق باريش ببدلة بيضاء أنيقة، وسط ديكورات زهرية خلابة وإطلالة ساحرة على البحر، ما أضفى على المشهد طابعاً رومانسياً أخّاذاً.



المسلسل، المقرر على ATV التركية في سبتمبر المقبل، هو النسخة التركية من العمل الكوري الشهير " of Tears"، من إنتاج O3 Medya وDass Yapım، وتأليف ديليارا باموك، وإخراج إنجين إردين. وينطلق العمل من إسطنبول، جامعاً بين الدراما والرومانسية في حبكة مشوّقة.



اللقطة المسربة من حفل الزفاف أثارت موجة حماس بين المتابعين، الذين اعتبروها واحدة من أكثر اللحظات المنتظرة في الموسم الجديد، خصوصاً مع عودة الشراكة الفنية بين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل في ثالث تعاون لهما، بعد نجاحات لافتة جعلت عام 2025 يُصنَّف بالنسبة لهما عام التألق والإنجازات على الساحة الدرامية.