اصالة تصل الى بيروت لإحياء حفلها يوم غد وتحمس الجمهور: محضرتلكم كل شي حلو عندي

كشف رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي خالد الراشد، أن الفنانة الكويتية حياة الفهد، ستنقل لمتابعة علاجها في أحد المستشفيات المتخصصة خارج الكويت، في حال عدم توافر العلاج داخل البلاد.
استقبل الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، برفقة زوجته الأميرة رجوة الحسين، أوائل طلبة الثانوية العامة من النظاميين للعام الدراسي 2024-2025، وذلك في قصر بسمان الزاهر أمس الخميس. وخلال اللقاء، قدّما التهاني للطلبة المتميزين، وتبادلا معهم الأحاديث حول تطلعاتهم المستقبلية والتخصصات التي يطمحون إلى دراستها.
شاركة عارضة الأزياء الفلسطينية- الهولندية، بيلا حديد، متبعها، بتصميمٍ مذهل من دار الأزياء الفلسطينية “ريمامي” Reemami، المعروفة بمزجها بين الفن الجريء ورواية القصص الثقافية.