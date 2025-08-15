معلومة صادمة عن صحة حياة الفهد تكشف لأول مرة بعد تعرضها لجلطة ودخولها المستشفى

وأوضح الراشد أن الفهد ترقد في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، منذ نحو أسبوعين إثر تعرضها لجلطة مفاجئة.

وقال الراشد إن الفنانة الكويتية تعرضت إلى الجلطة عقب خضوعها إلى عملية قسطرة، في حين ظهرت أعراض الإصابة بعد إجراء العملية بيوم.

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن الحالة الصحية للفنانة الفهد، 77 عاماً، تحظى بمتابعة أعلى المستويات في البلاد، خاصة وزيري الصحة والإعلام، إضافة إلى الطاقم الطبي المشرف على حالتها، وكان الراشد أعلن في بيان صحافي سابق أن حياة الفهد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث وُضعت في العناية الفائقة، ومنعت عنها الزيارة حرصًا على سلامتها.

وكانت عائلة الفنانة قد نشرت بيانا عبر الحساب الرسمي لحياة الفهد على “إنستغرام”، طالبت فيه محبي الفنانة بالدعاء لها، مشيرة إلى أن “أم الجميع” تمر بأزمة صحية دقيقة، وجاء في البيان؛ “نؤمن أن دعاءكم قوة، وأن محبتكم سند. نسأل أن يمن عليها بالشفاء العاجل، ويعيدها إلى جمهورها سالمة”.