دانييلا رحمة و ناصيف زيتون يؤكدان خبر انتظارهما لمولودهما الأول: نحن 3 الآن

وفي التفاصيل، أكدا الثنائي ودانييلا رحمة الخير رسميا عبر مجلة Elle بنسختها .

وظهر الفنان السوري ناصيف زيتون ودانييلا رحمة على غلاف مجلة “Elle Arabia”، في جلسة تصوير مميزة أظهرت الثنائي بإطلالة أنيقة وعفوية، بعيداً عن أي تصريحات رسمية حول المتداولة.

وأثارت المجلة اهتمام المتابعين أكثر بعبارة كتبت على الغلاف تقول: “للذي سيأخذنا إلى أماكن : "نحن 3 الآن"، في إشارة واضحة إلى حمل دانييلا ورغبتها في مشاركة هذه اللحظة الخاصة مع جمهورها بطريقة راقية ومميزة.

وجاء في تصريحات الفنان السوري والممثلة اللبنانية أنهما يعيشان فصلًا جديدًا من حياتهما، مليئاً بالحب والترقب وجمال الأبوّة والأمومة. بالنسبة لهما، هذه اللحظة نعمة حقيقية. يحلمان بمنزل تتردد فيه أنغام الموسيقى، وتملؤه الضحكات، وتتجذر فيه قيم اللطف والاحترام التي ستشكل روح المولود. وأكّد الثنائي أنهما يستعدان لاستقبال فرد جديد في العائلة في عالم دافئ ومبدع ومليء بالمغامرات. وتوّجها له بقولهما بكل حب: "كل ما نفعله وكل ما نحن عليه… هو من أجلك".

كما شارك الثنائي لحظات سعيدة تجمعهما، تكشف عن مدى الفرحة التي يشعرون بها بعد انتظارهما لمولودهما الأول، واللافت في الفيديو هي بدايته التي كشفت عن لقطات للجنين.

يُذكر أن تقارير إعلامية أشارت إلى المولود المنتظر ذكر، ومن المقرر إطلاق اسم إلياس عليه، تيمناً بوالد ناصيف زيتون الراحل.