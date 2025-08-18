تعاني من ألم شديد.. تراجع الحالة الصحية لـ انغام

وكتب الإعلامي محمود سعد، منشورًا عبر صفحته الشخصية على منصة " "، جاء فيه: "لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت، كان في اتصال من دقائق علشان اتطمن على صحتها، حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من ألم شديد جدا، كانت بدأت تاكل من أيام لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم".

وأضاف: "تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله وأرقام تانية لسه مش مظبوطة، وعلشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية".

واختتم الإعلامي محمود سعد: "مفيش أي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى، دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم ويتم شفائها وترجع بألف إن شاء ".

وأثارت الفنانة أنغام كبيرة من القلق في الفترة بين جمهورها ومحبيها، بعد الأزمة الصحية التي مرت بها في الآونة الأخيرة، والتي اضطرت بسببها للسفر إلى ألمانيا وإجراء عمليتين جراحيتين لاستئصال كيس دهني وجزء من البنكرياس.