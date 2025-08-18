فنان تونسي شهير يتهم فضل شاكر بسرقة لحن اغنيته

وظهر الجبالي في مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، ظهر فيه وهو يغني مقطعاً من عمله الشهير "خليني بجنبك"، مؤكداً وجود تشابه كبير بين لحنها ولحن أغنية شاكر "إلا وأنا معاك".

ووجّه الجبالي اتهاماً مباشراً لشاكر باقتباس اللحن من عمله الذي قدّمه قبل أشهر في دويتو جمعه بالفنانة .

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن فضل شاكر وقع بالفعل في "سرقة لحن" واضحة، وبين من اعتبر أن أوجه التشابه بين الأغنيتين تقتصر على اللازمة الموسيقية فقط.