فنان تونسي شهير يتهم فضل شاكر بسرقة لحن اغنيته

وظهر الجبالي في مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، ظهر فيه وهو يغني مقطعاً من عمله الشهير "خليني بجنبك"، مؤكداً وجود تشابه كبير بين لحنها ولحن أغنية شاكر "إلا وأنا معاك".
ووجّه الجبالي اتهاماً مباشراً لشاكر باقتباس اللحن من عمله الذي قدّمه قبل أشهر في دويتو جمعه بالفنانة نجاة عطية.
وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن فضل شاكر وقع بالفعل في "سرقة لحن" واضحة، وبين من اعتبر أن أوجه التشابه بين الأغنيتين تقتصر على اللازمة الموسيقية فقط.
فاجأت الفنّانة والممثّلة السّوريّة سارا فرح، جمهورها بقرار صادم، إذ أعلنت اعتزالها السّاحة الفنّيّة بشكل نهائيّ بعد سنوات من المعاناة وفقدان الشّغف، خاصةً بعد نشاطها الفني الملحوظ في الفترة الأخيرة من خلال طرح العديد من الأغاني، مشيرة إلى أنّ مرض والدتها كان الحدث المفصليّ الّذي غيّر مسار حياتها.
تحدث الإعلامي محمود سعد عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، وذلك جاء عقب خضوعها إلى عملية جراحية دقيقة في البنكرياس بألمانيا.
فُجع الممثل المصري المصري سامح حسين بوفاة ابن شقيقه الطفل "حمزة" عن عمر لم يتجاوز الـ 4 سنوات.