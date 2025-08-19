ممثلة شهيرة تتعرض للسرقة في فرنسا وتطلب المساعدة

تعرضت الفنانة المصرية ألفت عمر لحادث سرقة، وذلك خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.
ونشرت ألفت عمر رسالة استغاثة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب فيها المساعدة للعودة إلى مصر.
وكتبت ألفت في منشورها على "فيسبوك": "حد يساعدني محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لي الرجوع عايزة أنزل مصر بكرة أنا اتسرقت في باريس الزفتة دي أول يوم لي هنا ومعرفش حد هنا، كل فلوسي وكروت البنك كلها وخاتم ألماس، بلد مليانة حرامية ومش هدخلها تاني".
وكانت آخر أعمال ألفت مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي عُرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.
نعى الفنانون السوريون زميلتهم الممثلة الراحلة إيمان الغوري والشهيرة بشخصية "خيرو"، سواء عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر صفحات نقابة الفنانين.
أعلنت الشابة الفلسطينية نادين أيوب عن مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال الكون 2025"، التي ستقام في تايلاند بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتكون بذلك أول ممثلة لفلسطين في هذا الحدث العالمي الذي يُعنى بالجمال وتترقبه الملايين حول العالم.
تقدمت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق بعدة بلاغة الى النيابة العامة ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر فيديوهات مفبركة على حد قولها تم توليدها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزُعم أنها مسرّبة لها.