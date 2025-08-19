ممثلة شهيرة تتعرض للسرقة في فرنسا وتطلب المساعدة

تعرضت الفنانة ألفت عمر لحادث سرقة، وذلك خلال تواجدها في الفرنسية .

ونشرت ألفت عمر رسالة استغاثة عبر حساباتها على تطلب فيها المساعدة للعودة إلى مصر.

وكتبت ألفت في منشورها على " ": "حد يساعدني محتاجة حد يكلم يغير لي الرجوع عايزة أنزل مصر بكرة أنا اتسرقت في باريس الزفتة دي أول يوم لي هنا ومعرفش حد هنا، كل فلوسي وكروت البنك كلها وخاتم ألماس، بلد مليانة حرامية ومش هدخلها ".

وكانت آخر أعمال ألفت مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي عُرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.