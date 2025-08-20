انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تخرج عن صمتها وتستغيث بسبب "النفقة"

وقالت أنجيلا عبر خاصية " " على إن القاضي المكلّف بالقضية لم يلتزم بالسعر الأساسي المحدد قانونًا للنفقة، بل لجأ – بحسب تعبيرها – إلى "أسباب غير منطقية" لتخفيض المبلغ، ما تسبب لها بأزمة اقتصادية خانقة.

وأضافت موجهة كلامها للقاضي: إل. ر.. إذا مش تكون عادل بمهنتك ما تعملها من الأساس.. دمرت عيلة وأولاد على مدار السنين". كما عبّرت عن خيبة أملها بالقضاء، مؤكدة أنها لن تستسلم "للفساد القضائي"، على حد قولها.

وختمت منشورها قائلة: شكرا لفخامة الرئيس ، لوفائك بالعهد في سبيل إصلاح ومحاربة الفساد، أن تكون التشكيلات القضائية الجديدة عادلة ونزيهة.