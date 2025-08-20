الأخبار
انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تخرج عن صمتها وتستغيث بسبب "النفقة"
انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تخرج عن صمتها وتستغيث بسبب "النفقة"
انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تخرج عن صمتها وتستغيث بسبب "النفقة"

فن

2025-08-20 | 03:48
انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تخرج عن صمتها وتستغيث بسبب "النفقة"
أعادت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، الجدل حول قضية النفقة بينها وبينه، من خلال منشور مطوّل حمل عنوان "علي صوتك" كشفت فيه معاناتها المستمرة منذ أكثر من ست سنوات أمام المحكمة المدنية للأحوال الشخصية في لبنان.

وقالت أنجيلا عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام إن القاضي المكلّف بالقضية لم يلتزم بالسعر الأساسي المحدد قانونًا للنفقة، بل لجأ – بحسب تعبيرها – إلى "أسباب غير منطقية" لتخفيض المبلغ، ما تسبب لها بأزمة اقتصادية خانقة.

وأضافت موجهة كلامها للقاضي: إل. ر.. إذا مش قادر تكون عادل بمهنتك ما تعملها من الأساس.. دمرت عيلة وأولاد على مدار السنين". كما عبّرت عن خيبة أملها بالقضاء، مؤكدة أنها لن تستسلم "للفساد القضائي"، على حد قولها.

وختمت منشورها قائلة: شكرا لفخامة الرئيس جوزاف عون، لوفائك بالعهد في سبيل إصلاح القضاء ومحاربة الفساد، على أمل أن تكون التشكيلات القضائية الجديدة عادلة ونزيهة.

