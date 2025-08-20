محمود سعد يكشف تفاصيل جديدة عن حالة أنغام الصحية

وأكد سعد في منشور على حسابه عبر حسابه على أنّ لا تزال تعاني من آلام حادة ناتجة عن تداعيات العملية السابقة، وهو ما يستدعي بقاءها في المستشفى بعض الوقت، لكنه شدّد على أن وضعها الصحي مستقر ولا صحة لما يُشاع عن تدهور حالتها أو دخولها مجددًا .

وقال: "عايز أطمنكم على أنغام... الأعراض الجانبية للعملية مسبّبالها ألم، لكن الأطباء مسيطرين على الوضع، وهي محتاجة أيام في المستشفى لحد ما تتخطى المرحلة دي. أنا باطمّنكم أول بأول علشان تبقوا عارفين الدقيقة بعيداً عن الشائعات، وعلشان الأهم تدعولها".