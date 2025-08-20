محمود سعد يكشف تفاصيل جديدة عن حالة أنغام الصحية

وقال: "عايز أطمنكم على أنغام... الأعراض الجانبية للعملية مسبّبالها ألم، لكن الأطباء مسيطرين على الوضع، وهي محتاجة أيام في المستشفى لحد ما تتخطى المرحلة دي. أنا باطمّنكم أول بأول علشان تبقوا عارفين الأخبار الدقيقة بعيداً عن الشائعات، وعلشان الأهم تدعولها".
سيطر الحزن على الوسط الفني بعد رحيل الممثلة السورية إيمان الغوري بشكل مفاجئ، من دون الكشف عن سبب الوفاة عن عمرٍ ناهز الـ 57 عامًا وتم دفنها في مسقط رأسها بمدينة حلب.
قدّمت النجمة العالمية بيونسيه، بعد اختتام جولتها الغنائية Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour بحفل مميز في لاس فيغاس بتاريخ 26 تموز الماضي، لكل راقص من شاركها على المسرح حقيبة سفر فاخرة من طراز Louis Vuitton Horizon 55 باللون الرمادي، قيمتها حوالي 3450 دولار، بينما يصل سعر بعض النسخ إلى 5250 دولار، كتعبير عن امتنانها لهم.
أعادت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، الجدل حول قضية النفقة بينها وبينه، من خلال منشور مطوّل حمل عنوان "علي صوتك" كشفت فيه معاناتها المستمرة منذ أكثر من ست سنوات أمام المحكمة المدنية للأحوال الشخصية في لبنان.