إصابة المخرج السوري سامر عمران بالسرطان

وكشفت مصادر خاصة لموقع "فوشيا" أن المخرج عمران تم تشخيص إصابته بمرض السرطان بالبنكرياس، وأنه دخل أحد مشافي بعد التشخيص وبدأ بأخذ الجرعات الكيماوية التي بلغ عددها حتى الآن 6 جرعات، وهو الآن في منزله في فترة نقاهة.



وتمنت الفنانين السوريين السلامة للفنان السورسيوكتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية على " ": تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان القدير الدكتور سامر عمران. معافى يارب.



ويُعد سامر عمران من أبرز الأسماء في المسرح السوري، إذ يشغل منصب عميد كلية فنون الأداء في جامعة المنارة، وأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وقاد ورش عمل في الإخراج والتمثيل والإيماء في عدة دول، وترجم مجموعة من المسرحيات وأخرج بعضها، كما شارك في لجان مهرجانات مسرحية وسينمائية وحاز على عدة جوائز عربية وعالمية كمخرج وممثل.



ومن أبرز أعماله المسرحية: "عيد ميلاد طويل"، و"حسب تقديرك"، و" "، و"المهاجران"، و"بانتظار المطر"، وفي السينما: ""دمشق مع حبي"، و"الرابعة بتوقيت الفردوس"، و"أنا وأنت وأمي وأبي"، و"رحلة يوسف".



أما أعماله التلفزيونية فتشمل: "جريمة في الذاكرة"، و" "، و"صلاح الدين الأيوبي"، و"هولاكو"، و"سيف بن ذي يزن"، و"الخيط "، و"أهل الغرام"، و"لورنس العرب"، و" "، و"نبتدي منين الحكاية".