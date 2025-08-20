الأخبار
هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل
هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل
هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل

فن

2025-08-20 | 10:52
هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل
Aljadeed
هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لخوض تجربة فنية جديدة ومختلفة من خلال إطلاق ألبوم غنائي ضخم يضم 20 أغنية كاملة، في خطوة تُعتبر الأجرأ في مسيرتها الفنية.



الألبوم سيُطرح بطريقة مبتكرة تقوم على تقسيمه إلى أربع مراحل متتالية، بحيث تُطلق في كل مرحلة خمس أغنيات فقط، ليتمكّن الجمهور من التفاعل معها بشكل تدريجي، والاحتفاظ بحالة من التشويق والترقب حتى اكتمال المشروع بالكامل.

هذا الأسلوب الجديد يعكس رؤية هيفاء وهبي لتقديم فنها بروح عصرية تتناسب مع إيقاع العصر الرقمي، حيث باتت المنصات الموسيقية تعتمد على الإصدارات المتتالية للحفاظ على تواصل مستمر مع الجمهور. كما يتيح هذا النهج للمستمعين التعمق في كل دفعة من الأغنيات، وحفظها وتداولها على نطاق واسع قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

على صعيد آخر، ستحيي هيفاء، ولأول مرة، مع الفنان المصري محمد رمضان، حفلا غنائيا ضخما في الفوروم دو بيروت، بتنظيم مشترك بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناة الجديد

الحفل الذي سيُقام يوم السبت المقبل، يعد حدثًا فنّيًا بارزًا هذا الموسم، حيث يُتوقع أن تستقطب جمهورًا واسعًا من مختلف الدول العربية، وسط تنظيم احترافي وتجهيزات تقنية ومسرحية عالية المستوى.

اقرأ ايضا في فن

شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي
10:06

شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي

كشف شقيق الفنانة المصرية أنغام ​في تصريح خاص لموقع "فوشيا" عن آخر مستجدات وضعها الصحي، موضحًا أنها ما زالت تخضع لمتابعة دقيقة من الأطباء.

10:06

شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي

كشف شقيق الفنانة المصرية أنغام ​في تصريح خاص لموقع "فوشيا" عن آخر مستجدات وضعها الصحي، موضحًا أنها ما زالت تخضع لمتابعة دقيقة من الأطباء.

شاكيرا تعبر عن رغبتها بالانضمام لحفلة سانت ليفانت
08:58

شاكيرا تعبر عن رغبتها بالانضمام لحفلة سانت ليفانت

نشرت النجمة العالمية شاكيرا مقطع فيديو على حسابها الرسمي على إنستغرام يظهر فيه الفنان سانت ليفانت وهو يؤدي ريمكس أغنيتها الشهيرة "Hips Don’t Lie" على المسرح.

08:58

شاكيرا تعبر عن رغبتها بالانضمام لحفلة سانت ليفانت

نشرت النجمة العالمية شاكيرا مقطع فيديو على حسابها الرسمي على إنستغرام يظهر فيه الفنان سانت ليفانت وهو يؤدي ريمكس أغنيتها الشهيرة "Hips Don’t Lie" على المسرح.

إصابة المخرج السوري سامر عمران بالسرطان
08:43

إصابة المخرج السوري سامر عمران بالسرطان

يعاني المخرج المسرحي والممثل السوري سامر عمران، من حالة صحية وصفت بالحرجة بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان.

08:43

إصابة المخرج السوري سامر عمران بالسرطان

يعاني المخرج المسرحي والممثل السوري سامر عمران، من حالة صحية وصفت بالحرجة بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان.

شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي
10:06
شاكيرا تعبر عن رغبتها بالانضمام لحفلة سانت ليفانت
08:58
إصابة المخرج السوري سامر عمران بالسرطان
08:43
نادر الاتات لاول مرة على مدرج قلعة بعلبك الشهير في مهرجان "فرح بعلبك"
07:42

