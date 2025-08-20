هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل

الألبوم سيُطرح بطريقة مبتكرة تقوم على تقسيمه إلى أربع مراحل متتالية، بحيث تُطلق في كل مرحلة خمس أغنيات فقط، ليتمكّن الجمهور من التفاعل معها بشكل تدريجي، والاحتفاظ بحالة من التشويق والترقب حتى اكتمال المشروع بالكامل.
هذا الأسلوب الجديد يعكس رؤية هيفاء وهبي لتقديم فنها بروح عصرية تتناسب مع إيقاع العصر الرقمي، حيث باتت المنصات الموسيقية تعتمد على الإصدارات المتتالية للحفاظ على تواصل مستمر مع الجمهور. كما يتيح هذا النهج للمستمعين التعمق في كل دفعة من الأغنيات، وحفظها وتداولها على نطاق واسع قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
على صعيد آخر، ستحيي هيفاء، ولأول مرة، مع الفنان المصري محمد رمضان
، حفلا غنائيا ضخما في الفوروم دو بيروت
، بتنظيم مشترك
بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناة الجديد
الحفل الذي سيُقام يوم السبت المقبل، يعد حدثًا فنّيًا بارزًا هذا الموسم، حيث يُتوقع أن تستقطب جمهورًا واسعًا من مختلف الدول العربية
، وسط تنظيم احترافي وتجهيزات تقنية ومسرحية عالية المستوى.