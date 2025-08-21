إليسا تتعرض لعملية إحتيال بنحو مليونين و700 ألف دولار!

وأشار الأمين إلى أن إليسا كانت قد تقدمت بدعوى قضائية ضد المدعو علي قاسم حمود، المتهم بتنفيذ عملية الاحتيال عبر شيك مزوّر.
ولفتت المعلومات إلى أن حمود يُعرف بتاريخه القضائي المثقل بقضايا مالية مشابهة، ورغم صدور عدة بلاغات بحث وتحرٍ بحقه، تمكّن قبل يومين من مغادرة الأراضي اللبنانية عبر مطار بيروت مستخدمًا جواز سفر بريطاني، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.
وأظهرت التحقيقات وجود خلل في الإجراءات الأمنية، إذ لم يظهر في سجلات الأمن العام سوى بلاغ واحد فقط بحق المتهم، فيما كان من المفترض أن تمنعه بلاغات أخرى من السفر. وبعد تقرير “الجديد”، أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقيف جميع العناصر المكلفين بمتابعة التدابير العدلية في المطار، على خلفية الإخفاق الذي سمح بخروج حمود من البلاد.
خرج الكاتب الكويتي فهد العليوة عن صمته ليوضح حقيقة الاخبار المتداولة خلال الساعات الماضية عن زواجه من الفنانة الكويتية شجون الهاجري.
في خبر حزين ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، غيب الموت القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، الشهير بـ"القاضي الرحيم"، عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.