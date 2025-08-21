إليسا تتعرض لعملية إحتيال بنحو مليونين و700 ألف دولار!

وأشار الأمين إلى أن إليسا كانت قد تقدمت بدعوى قضائية ضد المدعو حمود، المتهم بتنفيذ عملية الاحتيال عبر شيك مزوّر.

ولفتت المعلومات إلى أن حمود يُعرف بتاريخه القضائي المثقل بقضايا مالية مشابهة، ورغم صدور عدة بلاغات بحث وتحرٍ بحقه، تمكّن قبل يومين من مغادرة الأراضي عبر مستخدمًا جواز سفر بريطاني، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.

وأظهرت التحقيقات وجود خلل في الإجراءات الأمنية، إذ لم يظهر في سجلات سوى بلاغ واحد فقط بحق المتهم، فيما كان من المفترض أن تمنعه بلاغات أخرى من السفر. وبعد تقرير “الجديد”، أعلنت توقيف جميع العناصر المكلفين بمتابعة التدابير العدلية في ، على خلفية الإخفاق الذي سمح بخروج حمود من البلاد.