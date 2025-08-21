الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديوهات مؤثرة لـ &quot;القاضي الرحيم&quot; فرانك كابريو مع العرب
فيديوهات مؤثرة لـ "القاضي الرحيم" فرانك كابريو مع العرب
فيديوهات مؤثرة لـ "القاضي الرحيم" فرانك كابريو مع العرب

فن

2025-08-21 | 05:54
فيديوهات مؤثرة لـ "القاضي الرحيم" فرانك كابريو مع العرب
فيديوهات مؤثرة لـ "القاضي الرحيم" فرانك كابريو مع العرب

أثار إعلان وفاة القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، الملقّب بـ "القاضي الرحيم"، حالة واسعة من الحزن والتأثر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بادر الآلاف إلى إعادة نشر أبرز مقاطع الفيديو التي عُرف من خلالها بمواقفه الإنسانية داخل قاعة المحكمة.

  

وجاء الإعلان عبر مقطع مؤثر نشره نجله، ديفيد كابريو، على الحسابات الرسمية لوالده، كشف فيه أن القاضي فرانك كابريو رحل بسلام عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع طويل وشجاع مع سرطان البنكرياس. وقال: "اشتهر والدي بحبّه العميق للناس، وتواضعه، وإيمانه الراسخ بقدرة البشر على الخير، وقد استطاع أن يترك أثراً عميقاً في قلوب الملايين ليس فقط من خلال عمله القضائي، بل عبر إنسانيته التي جسّدها في كل موقف".

 

وأضاف ديفيد أن إرث والده لا يقتصر على مسيرته المهنية المشرّفة، بل يمتد إلى حياته العائلية، حيث كان زوجاً وأباً وجداً وصديقاً محبّاً، مشيراً إلى أن دفء شخصيته وروحه المرحة ولطفه ستبقى محفورة في ذاكرة كل من عرفه أو استمع إلى كلماته.

 

وتابع قائلاً: "في رحيله، نأمل أن نكرّم ذكراه عبر الاستمرار في نشر التعاطف والتفهم والصدق في حياتنا اليومية، كما كان يفعل في كل يوم من أيامه".

 


 

رحيل القاضي كابريو، الذي تحوّل إلى رمز عالمي للعدالة الممزوجة بالرحمة، أعاد تسليط الضوء على القيم الإنسانية التي طبعت مسيرته، وجعلته قدوة نادرة في زمن يفتقد الكثير من التسامح.

 
ومن فيديوهات كابريو التي تبرز كم كان رجلاً عادل، هو هذا الشاب السعودي الذي كان يجول في سيارته دون وضع اللوحات، إلا أن كابريو كان رحيماًَ  معه.
 
 

وبفيديو أخر، مع طالبة سعودية مبتعثة لأمريكا، وكان بحقها 6 مخالفات وقوف بعد إنتهاء وقت العداد،  برز تعامل القاضي الراحل معها، وكيف حكم بعقله وقلبه قبل أن يحكم بالقانون.

 

 

أنجيلا بشارة لـ وائل كفوري: "ما وفيت"!
08:00

أنجيلا بشارة لـ وائل كفوري: "ما وفيت"!

آثارت أنجيلا بشارة الجدل مجدداً، بعد تعليقها على رزق طليقها وائل كفوري بابنته الثالثة من زوجته شانا عبود. ​ ​

08:00

أنجيلا بشارة لـ وائل كفوري: "ما وفيت"!

آثارت أنجيلا بشارة الجدل مجدداً، بعد تعليقها على رزق طليقها وائل كفوري بابنته الثالثة من زوجته شانا عبود. ​ ​

نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"
06:58

نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيدي عبر حسابها على منصة "إكس" وهي على المسرح والجمهور يتفعال معها.

06:58

نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيدي عبر حسابها على منصة "إكس" وهي على المسرح والجمهور يتفعال معها.

