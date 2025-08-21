فيديوهات مؤثرة لـ "القاضي الرحيم" فرانك كابريو مع العرب

وجاء الإعلان عبر مقطع مؤثر نشره نجله، ديفيد كابريو، على الحسابات الرسمية لوالده، كشف فيه أن القاضي فرانك كابريو رحل عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع طويل وشجاع مع سرطان البنكرياس. وقال: "اشتهر والدي بحبّه العميق للناس، وتواضعه، وإيمانه الراسخ بقدرة البشر على الخير، وقد استطاع أن يترك أثراً عميقاً في قلوب الملايين ليس فقط من خلال عمله القضائي، بل عبر إنسانيته التي جسّدها في كل موقف".

وأضاف ديفيد أن إرث والده لا يقتصر على مسيرته المهنية المشرّفة، بل يمتد إلى حياته العائلية، حيث كان زوجاً وأباً وجداً وصديقاً محبّاً، مشيراً إلى أن دفء شخصيته وروحه المرحة ولطفه ستبقى محفورة في ذاكرة كل من عرفه أو استمع إلى كلماته.

وتابع قائلاً: "في رحيله، نأمل أن نكرّم ذكراه عبر الاستمرار في نشر التعاطف والتفهم والصدق في حياتنا اليومية، كما كان يفعل في كل يوم من أيامه".





رحيل القاضي كابريو، الذي تحوّل إلى رمز عالمي للعدالة الممزوجة بالرحمة، أعاد تسليط الضوء على القيم الإنسانية التي طبعت مسيرته، وجعلته قدوة نادرة في زمن يفتقد الكثير من التسامح.

ومن فيديوهات كابريو التي تبرز كم كان رجلاً عادل، هو هذا الشاب السعودي الذي كان يجول في سيارته دون وضع اللوحات، إلا أن كابريو كان رحيماًَ معه.

وبفيديو أخر، مع طالبة سعودية مبتعثة لأمريكا، وكان بحقها 6 مخالفات وقوف بعد إنتهاء وقت العداد، برز تعامل القاضي الراحل معها، وكيف حكم بعقله وقلبه قبل أن يحكم بالقانون.