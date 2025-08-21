فيديوهات مؤثرة لـ "القاضي الرحيم" فرانك كابريو مع العرب

وجاء الإعلان عبر مقطع مؤثر نشره نجله، ديفيد كابريو، على الحسابات الرسمية لوالده، كشف فيه أن القاضي فرانك كابريو رحل بسلام عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع طويل وشجاع مع سرطان البنكرياس. وقال: "اشتهر والدي بحبّه العميق للناس، وتواضعه، وإيمانه الراسخ بقدرة البشر على الخير، وقد استطاع أن يترك أثراً عميقاً في قلوب الملايين ليس فقط من خلال عمله القضائي، بل عبر إنسانيته التي جسّدها في كل موقف".
وأضاف ديفيد أن إرث والده لا يقتصر على مسيرته المهنية المشرّفة، بل يمتد إلى حياته العائلية، حيث كان زوجاً وأباً وجداً وصديقاً محبّاً، مشيراً إلى أن دفء شخصيته وروحه المرحة ولطفه ستبقى محفورة في ذاكرة كل من عرفه أو استمع إلى كلماته.
وتابع قائلاً: "في رحيله، نأمل أن نكرّم ذكراه عبر الاستمرار في نشر التعاطف والتفهم والصدق في حياتنا اليومية، كما كان يفعل في كل يوم من أيامه".
رحيل القاضي كابريو، الذي تحوّل إلى رمز عالمي للعدالة الممزوجة بالرحمة، أعاد تسليط الضوء على القيم الإنسانية التي طبعت مسيرته، وجعلته قدوة نادرة في زمن يفتقد الكثير من التسامح.
pic.twitter.com/Tbn22r9zPk
pic.twitter.com/Tbn22r9zPk
وبفيديو أخر، مع طالبة سعودية مبتعثة لأمريكا، وكان بحقها 6 مخالفات وقوف بعد إنتهاء وقت العداد، برز تعامل القاضي الراحل معها، وكيف حكم بعقله وقلبه قبل أن يحكم بالقانون.
pic.twitter.com/rcIdZYsDTm
pic.twitter.com/rcIdZYsDTm
وبمقطع أخر جمع ديفيد كابريو، مع مصري أب لـ 7 أطفال، قرر القاضي الشهير #فرانك_كابريو إعفاءه من جميع المخالفات المرورية بسبب إعجابه باجتهاده.
pic.twitter.com/QDoeUpjGiv
pic.twitter.com/QDoeUpjGiv
آثارت أنجيلا بشارة الجدل مجدداً، بعد تعليقها على رزق طليقها وائل كفوري بابنته الثالثة من زوجته شانا عبود.
نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيدي عبر حسابها على منصة "إكس" وهي على المسرح والجمهور يتفعال معها.