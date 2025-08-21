نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"

صحيح أنا عم غنّي بس هالستّ عايشة الغنية بشكل مُلفت
شوفوا معي 🤍 pic.twitter.com/OPWU2YN5VE
— najwa karam (@najwakaram) August 20, 2025
صحيح أنا عم غنّي بس هالستّ عايشة الغنية بشكل مُلفت
شوفوا معي 🤍 pic.twitter.com/OPWU2YN5VE
آثارت أنجيلا بشارة الجدل مجدداً، بعد تعليقها على رزق طليقها وائل كفوري بابنته الثالثة من زوجته شانا عبود.
أثار إعلان وفاة القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، الملقّب بـ "القاضي الرحيم"، حالة واسعة من الحزن والتأثر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بادر الآلاف إلى إعادة نشر أبرز مقاطع الفيديو التي عُرف من خلالها بمواقفه الإنسانية داخل قاعة المحكمة.