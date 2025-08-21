الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجوى كرم لأحد معجبيها: &quot;عايشة الغنية بشكل مُلفت&quot;
نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"
A-
A+

نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"

فن

2025-08-21 | 06:58
نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيدي عبر حسابها على منصة "إكس" وهي على المسرح والجمهور يتفعال معها.

وبرز في الفيديو الذي نشرته، واحدة من جمهورها تتفاعل معها بشكل كبير، على أنغام أغنية "أيا أنا بدك".
 
وعلق كرم على الفيديو: "صحيح أنا عم غنّي بس هالستّ عايشة الغنية بشكل مُلفت شوفوا معي".
 

اقرأ ايضا في فن

أنجيلا بشارة لـ وائل كفوري: "ما وفيت"!
08:00

أنجيلا بشارة لـ وائل كفوري: "ما وفيت"!

آثارت أنجيلا بشارة الجدل مجدداً، بعد تعليقها على رزق طليقها وائل كفوري بابنته الثالثة من زوجته شانا عبود. ​ ​

08:00

أنجيلا بشارة لـ وائل كفوري: "ما وفيت"!

آثارت أنجيلا بشارة الجدل مجدداً، بعد تعليقها على رزق طليقها وائل كفوري بابنته الثالثة من زوجته شانا عبود. ​ ​

فيديوهات مؤثرة لـ "القاضي الرحيم" فرانك كابريو مع العرب
05:54

فيديوهات مؤثرة لـ "القاضي الرحيم" فرانك كابريو مع العرب

أثار إعلان وفاة القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، الملقّب بـ "القاضي الرحيم"، حالة واسعة من الحزن والتأثر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بادر الآلاف إلى إعادة نشر أبرز مقاطع الفيديو التي عُرف من خلالها بمواقفه الإنسانية داخل قاعة المحكمة.

05:54

فيديوهات مؤثرة لـ "القاضي الرحيم" فرانك كابريو مع العرب

أثار إعلان وفاة القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، الملقّب بـ "القاضي الرحيم"، حالة واسعة من الحزن والتأثر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بادر الآلاف إلى إعادة نشر أبرز مقاطع الفيديو التي عُرف من خلالها بمواقفه الإنسانية داخل قاعة المحكمة.

اخترنا لك
وصول الفنان محمد رمضان الى بيروت ومراسلة الجديد تنقل الأجواء
08:09
أنجيلا بشارة لـ وائل كفوري: "ما وفيت"!
08:00
فيديوهات مؤثرة لـ "القاضي الرحيم" فرانك كابريو مع العرب
05:54
رحمة رياض تكشف سبب إخفاء ملامح ابنتها "عالية"
05:35

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025