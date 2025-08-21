نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"

أثار إعلان وفاة القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، الملقّب بـ "القاضي الرحيم"، حالة واسعة من الحزن والتأثر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بادر الآلاف إلى إعادة نشر أبرز مقاطع الفيديو التي عُرف من خلالها بمواقفه الإنسانية داخل قاعة المحكمة.



