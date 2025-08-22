شرطة لوس أنجلوس تعتقل نجماً تعـ ـرى في الشارع!

ألقت شرطة القبض على مغني الراب الحائز على ، صاحب أغنية "أولد رود"، بعد العثور عليه يتجول في شوارع المدينة مرتديًا ملابسه الداخلية فقط، عقب تعرضه لجرعة زائدة من المخدرات.





وجاءت عملية القبض بعد ورود بلاغات من سكان منطقة شارع المزدحم، تفيد بوجود رجل عارٍ يتجول في الشارع قبيل الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس.



وأفادت السلطات أن المغني، المعروف ليل ناس إكس واسمها الحقيقي مونتيرو لامار هيل، وُجهت له تهمة الاشتباه بارتكاب جنحة بعد أن هاجم رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى المكان.



ونشر موقع TMZ مقطع فيديو يظهر فيه ليل ناس إكس في الشارع مرتديًا الملابس الداخلية والحذاء فقط، وهو في من الفوضى وعدم التوازن.



من جانبه، أكد المتحدث باسم شرطة ، الضابط ، أن المغني نُقل إلى المستشفى على وجه بعد الاشتباه بتناوله جرعة زائدة من المخدرات قبل ساعات قليلة من احتجازه، مع الإشارة إلى أن السلطات لم تكشف بعد عن تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية.