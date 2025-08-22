شرطة لوس أنجلوس تعتقل نجماً تعـ ـرى في الشارع!

وجاءت عملية القبض بعد ورود بلاغات من سكان منطقة شارع فينتورا
المزدحم، تفيد بوجود رجل عارٍ يتجول في الشارع قبيل الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس.
وأفادت السلطات أن المغني، المعروف باسم
ليل ناس إكس واسمها الحقيقي مونتيرو لامار هيل، وُجهت له تهمة الاشتباه بارتكاب جنحة بعد أن هاجم رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى المكان.
ونشر موقع TMZ مقطع فيديو يظهر فيه ليل ناس إكس في الشارع مرتديًا الملابس الداخلية والحذاء فقط، وهو في حالة
من الفوضى وعدم التوازن.
من جانبه، أكد المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس
، الضابط تشارلز ميلر
، أن المغني نُقل إلى المستشفى على وجه السرعة
بعد الاشتباه بتناوله جرعة زائدة من المخدرات قبل ساعات قليلة من احتجازه، مع الإشارة إلى أن السلطات لم تكشف بعد عن تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية.