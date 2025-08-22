الأخبار
شرطة لوس أنجلوس تعتقل نجماً تعـ ـرى في الشارع!
شرطة لوس أنجلوس تعتقل نجماً تعـ ـرى في الشارع!
A-
A+

شرطة لوس أنجلوس تعتقل نجماً تعـ ـرى في الشارع!

فن

2025-08-22 | 12:11
شرطة لوس أنجلوس تعتقل نجماً تعـ ـرى في الشارع!
شرطة لوس أنجلوس تعتقل نجماً تعـ ـرى في الشارع!

ألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على مغني الراب الحائز على جائزة غرامي، صاحب أغنية "أولد تاون رود"، بعد العثور عليه يتجول في شوارع المدينة مرتديًا ملابسه الداخلية فقط، عقب تعرضه لجرعة زائدة من المخدرات.


وجاءت عملية القبض بعد ورود بلاغات من سكان منطقة شارع فينتورا المزدحم، تفيد بوجود رجل عارٍ يتجول في الشارع قبيل الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس.

وأفادت السلطات أن المغني، المعروف باسم ليل ناس إكس واسمها الحقيقي مونتيرو لامار هيل، وُجهت له تهمة الاشتباه بارتكاب جنحة بعد أن هاجم رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى المكان.

ونشر موقع TMZ مقطع فيديو يظهر فيه ليل ناس إكس في الشارع مرتديًا الملابس الداخلية والحذاء فقط، وهو في حالة من الفوضى وعدم التوازن.

من جانبه، أكد المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، الضابط تشارلز ميلر، أن المغني نُقل إلى المستشفى على وجه السرعة بعد الاشتباه بتناوله جرعة زائدة من المخدرات قبل ساعات قليلة من احتجازه، مع الإشارة إلى أن السلطات لم تكشف بعد عن تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية.

بالفيديو - محمد رمضان للبنانيين: انتظروا المفاجآت غداً!
بالفيديو - محمد رمضان للبنانيين: انتظروا المفاجآت غداً!

زارت مراسلة الجديد موقع الحفل المرتقب غداً للنجم المصري محمد رمضان والديفا اللبنانية هيفاء وهبي في الفوروم دي بيروت.

والتقت النمبر 1 الذي وعد الجمهور بمفاجآت كبيرة ووجّه رسالة خاصة إلى اللبنانيين عشية الحفل.

بالفيديو - تهديد علاء قاسم بالقـ ـتل!
بالفيديو - تهديد علاء قاسم بالقـ ـتل!

شارك الممثل السوري علاء قاسم متابعيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، كشف فيه عن تلقيه رسالة تهديدٍ بالقتل من أحد الأشخاص، بعد اتهامه بالإساءة إلى الدين الإسلامي.

شيرين عبدالوهاب تهدد محاميها: "ملكش علاقة بيا"
شيرين عبدالوهاب تهدد محاميها: "ملكش علاقة بيا"

في أول رد منها على البيان الذي أصدره محاميها السابق ياسر قنطوش، خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بتسجيل صوتي انتشر عبر موقع القاهرة 24، وجهت فيه رسالة حاسمة إليه.

