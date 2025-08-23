نيكولا معوض: الموقف مع دانييلا رحمة أُسيء فهمه.. وأستعد لاستقبال طفل جديد

معوض
نفى أن يكون قصده إثارة الجدل أو جذب الأضواء، مؤكداً: “أنا ودانييلا أصحاب من زمان. شفت أخبار
متداولة على السوشال ميديا
واعتقدت إنها صحيحة، فقلت لها مبروك
. ردها كان عفوي وأنا متأكد إنها ما كان قصدها تحرجني.”
وأضاف أن الموضوع أُخذ بأكبر من حجمه: “ما بعمل ترند على حساب أي شخص. كنت ببساطة عم بارك من قلبي لصديقة قريبة.” مشيراً إلى أن تصريحات الفنان ناصيف زيتون
حول إمكانية مشاركته مع ابنه في النسخة المقبلة من المهرجان ساهمت في اعتقاده بأن الأمر معلن مسبقاً.
وخارج إطار الجدل، كشف معوض عن فرحته بانتظار مولوده الثاني قائلاً: “الله
راد صبي. عندي بنت، واليوم ناطر ولد، وهي تجربة جديدة
بحياتي عم استناها بحماس.”
كما تحدّث عن حرصه على مرافقة عائلته له في أعماله، موضحاً: “حتى وقت بصور بتركيا لمسلسلات طويلة، ما منسكن بأوتيل. مناخد بيت ونعيش كلنا سوا، وهلق مع قدوم ابني بيكتمل هالشعور.”