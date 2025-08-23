الأخبار
2025-08-23
نيكولا معوض: الموقف مع دانييلا رحمة أُسيء فهمه.. وأستعد لاستقبال طفل جديد

في حوار أجراه مع برنامج ET بالعربي خلال العرض الخاص لمسلسل سلمى في دبي، أوضح الممثل اللبناني نيكولا معوض تفاصيل ما حصل على مسرح BIAF مع الممثلة دانييلا رحمة، بعد أن بارك لها أمام الجمهور بطريقة اعتبرها البعض إشارة غير مباشرة إلى خبر حملها.


معوض نفى أن يكون قصده إثارة الجدل أو جذب الأضواء، مؤكداً: “أنا ودانييلا أصحاب من زمان. شفت أخبار متداولة على السوشال ميديا واعتقدت إنها صحيحة، فقلت لها مبروك. ردها كان عفوي وأنا متأكد إنها ما كان قصدها تحرجني.”

وأضاف أن الموضوع أُخذ بأكبر من حجمه: “ما بعمل ترند على حساب أي شخص. كنت ببساطة عم بارك من قلبي لصديقة قريبة.” مشيراً إلى أن تصريحات الفنان ناصيف زيتون حول إمكانية مشاركته مع ابنه في النسخة المقبلة من المهرجان ساهمت في اعتقاده بأن الأمر معلن مسبقاً.

وخارج إطار الجدل، كشف معوض عن فرحته بانتظار مولوده الثاني قائلاً: “الله راد صبي. عندي بنت، واليوم ناطر ولد، وهي تجربة جديدة بحياتي عم استناها بحماس.”

كما تحدّث عن حرصه على مرافقة عائلته له في أعماله، موضحاً: “حتى وقت بصور بتركيا لمسلسلات طويلة، ما منسكن بأوتيل. مناخد بيت ونعيش كلنا سوا، وهلق مع قدوم ابني بيكتمل هالشعور.”

اقرأ ايضا في فن

محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم
10:08

محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم

نشر الفنان المصري محمد رمضان قبل ساعات من حفله المرتقب إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في لبنان، منشورًا عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيه:

10:08

محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم

نشر الفنان المصري محمد رمضان قبل ساعات من حفله المرتقب إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في لبنان، منشورًا عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيه:

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!
08:43

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!

توفي المخرج المساعد دييغو بوريللا، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعدما انهار فجأة في موقع تصوير مسلسل "إميلي في باريس" بمدينة البندقية، قبل لحظات من تصوير المشهد الختامي للموسم الخامس.

08:43

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!

توفي المخرج المساعد دييغو بوريللا، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعدما انهار فجأة في موقع تصوير مسلسل "إميلي في باريس" بمدينة البندقية، قبل لحظات من تصوير المشهد الختامي للموسم الخامس.

مكسيم خليل يخرج عن صمته لمواجهة مجاعة القطاع
07:14

مكسيم خليل يخرج عن صمته لمواجهة مجاعة القطاع

أطلق الفنان السوري مكسيم خليل نداءً عاجلاً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تعصف بقطاع غزة في عام 2025.

07:14

مكسيم خليل يخرج عن صمته لمواجهة مجاعة القطاع

أطلق الفنان السوري مكسيم خليل نداءً عاجلاً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تعصف بقطاع غزة في عام 2025.

