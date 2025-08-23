نيكولا معوض: الموقف مع دانييلا رحمة أُسيء فهمه.. وأستعد لاستقبال طفل جديد

في حوار أجراه مع برنامج ET بالعربي خلال الخاص لمسلسل في دبي، أوضح الممثل اللبناني نيكولا تفاصيل ما حصل على مسرح BIAF مع الممثلة ، بعد أن بارك لها أمام الجمهور بطريقة اعتبرها البعض إشارة غير مباشرة إلى خبر حملها.





نفى أن يكون قصده إثارة الجدل أو جذب الأضواء، مؤكداً: “أنا ودانييلا أصحاب من زمان. شفت متداولة على واعتقدت إنها صحيحة، فقلت لها . ردها كان عفوي وأنا متأكد إنها ما كان قصدها تحرجني.”



وأضاف أن الموضوع أُخذ بأكبر من حجمه: “ما بعمل ترند على حساب أي شخص. كنت ببساطة عم بارك من قلبي لصديقة قريبة.” مشيراً إلى أن تصريحات الفنان حول إمكانية مشاركته مع ابنه في النسخة المقبلة من المهرجان ساهمت في اعتقاده بأن الأمر معلن مسبقاً.



وخارج إطار الجدل، كشف معوض عن فرحته بانتظار مولوده الثاني قائلاً: “ راد صبي. عندي بنت، واليوم ناطر ولد، وهي تجربة بحياتي عم استناها بحماس.”



كما تحدّث عن حرصه على مرافقة عائلته له في أعماله، موضحاً: “حتى وقت بصور بتركيا لمسلسلات طويلة، ما منسكن بأوتيل. مناخد بيت ونعيش كلنا سوا، وهلق مع قدوم ابني بيكتمل هالشعور.”