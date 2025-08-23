صورة قديمة لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تثير الجدل مجددًا وسط شائعات العودة

في الحقيقة، الصورة ليست جديدة
، بل التُقطت خلال فترة زواجهما الثاني قبل انفصالهما الرسمي، وتحديدًا يوم 9 نوفمبر 2023. ويظهر الفرق واضحًا من خلال ملامح شيرين
وجسدها، إذ بدت أنحف بكثير مقارنة بظهورها الأخير في مهرجان موازين
حيث ظهرت بزيادة ملحوظة في الوزن.
وتزامنت هذه الصورة مع أنباء متداولة حول عودة شيرين عبد الوهاب
إلى حسام حبيب
بعد انفصال دام قرابة عامين، إذ أُعلن طلاقهما رسميًا في ديسمبر 2023.
لكن حسام حبيب نفى مجددًا لـ "ET بالعربي" ما تردد
عن عودتهما، قائلاً: "مفيش رجوع.. ده كلام قاله المحامي بتاعها عشان هي سبته".