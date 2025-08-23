صورة قديمة لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تثير الجدل مجددًا وسط شائعات العودة

وسط الضجة التي أثارها بيان المحامي – والذي نفاه الفنان – تم تداول صور للفنانة برفقته، واعتقد البعض أنها حديثة وتعود إلى ما بعد إعلان عودتهما.



في الحقيقة، الصورة ليست ، بل التُقطت خلال فترة زواجهما الثاني قبل انفصالهما الرسمي، وتحديدًا يوم 9 نوفمبر 2023. ويظهر الفرق واضحًا من خلال ملامح وجسدها، إذ بدت أنحف بكثير مقارنة بظهورها الأخير في مهرجان حيث ظهرت بزيادة ملحوظة في الوزن.



وتزامنت هذه الصورة مع أنباء متداولة حول عودة إلى بعد انفصال دام قرابة عامين، إذ أُعلن طلاقهما رسميًا في ديسمبر 2023.



لكن حسام حبيب نفى مجددًا لـ "ET بالعربي" ما عن عودتهما، قائلاً: "مفيش رجوع.. ده كلام قاله المحامي بتاعها عشان هي سبته".