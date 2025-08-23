الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بسمة وهبة تدافع عن شيرين عبدالوهاب: &quot;الحب هو الحكاية&quot;
بسمة وهبة تدافع عن شيرين عبدالوهاب: "الحب هو الحكاية"
A-
A+

بسمة وهبة تدافع عن شيرين عبدالوهاب: "الحب هو الحكاية"

فن

2025-08-23 | 05:41
بسمة وهبة تدافع عن شيرين عبدالوهاب: "الحب هو الحكاية"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بسمة وهبة تدافع عن شيرين عبدالوهاب: "الحب هو الحكاية"

تفاعلت الإعلامية بسمة وهبة مع الأنباء المتداولة حول عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.


وقالت بسمة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بإنستغرام، إن شيرين كانت في حالة مستقرة نفسيًا خلال زواجها من حسام، وأن الخلافات التي وقعت بينهما لم تتجاوز كونها مشكلات طبيعية بين أي زوجين.

وأضافت: "شيرين وحسام بيحبوا بعض.. ودي كل الحكاية"، داعية الجمهور إلى التوقف عن الهجوم على شيرين والتدخل في قراراتها الشخصية، مؤكدة: "هي فنانة كبيرة.. واختياراتها مش من حقنا نحكم عليها".

وأشارت وهبة إلى أن عودة حسام لحياة شيرين قد تكون لصالحها، قائلة: "ممكن حسام هو اللي ينقذها من الناس اللي حواليها، ويرجعها لنجاحها اللي عرفناه زمان".

كما انتقدت تدخل بعض المحامين في تفاصيل حياتها الخاصة، مضيفة: "مشفتش محامين بيتدخلوا في حياة موكليهم الشخصية بالشكل ده".

وتزامنًا مع الجدل، تداول مستخدمو مواقع التواصل صورة لشيرين وحسام داخل أحد محلات الأثاث. ورغم أن البعض قال إنها جديدة بعد عودتهما، إلا أن مقارنة مظهر شيرين بالصورة مع إطلالتها الأخيرة في مهرجان موازين رجّحت أنها قديمة تعود إلى فترة زواجهما السابق.

اقرأ ايضا في فن

محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم
10:08

محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم

نشر الفنان المصري محمد رمضان قبل ساعات من حفله المرتقب إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في لبنان، منشورًا عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيه:

10:08

محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم

نشر الفنان المصري محمد رمضان قبل ساعات من حفله المرتقب إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في لبنان، منشورًا عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيه:

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!
08:43

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!

توفي المخرج المساعد دييغو بوريللا، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعدما انهار فجأة في موقع تصوير مسلسل "إميلي في باريس" بمدينة البندقية، قبل لحظات من تصوير المشهد الختامي للموسم الخامس.

08:43

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!

توفي المخرج المساعد دييغو بوريللا، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعدما انهار فجأة في موقع تصوير مسلسل "إميلي في باريس" بمدينة البندقية، قبل لحظات من تصوير المشهد الختامي للموسم الخامس.

مكسيم خليل يخرج عن صمته لمواجهة مجاعة القطاع
07:14

مكسيم خليل يخرج عن صمته لمواجهة مجاعة القطاع

أطلق الفنان السوري مكسيم خليل نداءً عاجلاً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تعصف بقطاع غزة في عام 2025.

07:14

مكسيم خليل يخرج عن صمته لمواجهة مجاعة القطاع

أطلق الفنان السوري مكسيم خليل نداءً عاجلاً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تعصف بقطاع غزة في عام 2025.

اخترنا لك
محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم
10:08
إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!
08:43
مكسيم خليل يخرج عن صمته لمواجهة مجاعة القطاع
07:14
تامر حسني بعد حادث الضبعة: "لازم حارة منفصلة لعربيات النقل لحماية الناس"
05:53

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025