بسمة وهبة تدافع عن شيرين عبدالوهاب: "الحب هو الحكاية"

تفاعلت الإعلامية مع الأنباء المتداولة حول عودة الفنانة إلى زوجها السابق الفنان ، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر خلال الساعات .





وقالت بسمة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بإنستغرام، إن كانت في مستقرة نفسيًا خلال زواجها من حسام، وأن الخلافات التي وقعت بينهما لم تتجاوز كونها مشكلات طبيعية بين أي زوجين.



وأضافت: "شيرين وحسام بيحبوا بعض.. ودي كل الحكاية"، داعية الجمهور إلى التوقف عن الهجوم على شيرين والتدخل في قراراتها الشخصية، مؤكدة: "هي فنانة كبيرة.. واختياراتها مش من حقنا نحكم عليها".



وأشارت إلى أن عودة حسام لحياة شيرين قد تكون لصالحها، قائلة: "ممكن حسام هو اللي ينقذها من الناس اللي حواليها، ويرجعها لنجاحها اللي عرفناه زمان".



كما انتقدت تدخل بعض المحامين في تفاصيل حياتها الخاصة، مضيفة: "مشفتش محامين بيتدخلوا في حياة موكليهم الشخصية بالشكل ده".



وتزامنًا مع الجدل، تداول مستخدمو مواقع التواصل صورة لشيرين وحسام داخل أحد محلات الأثاث. ورغم أن البعض قال إنها بعد عودتهما، إلا أن مقارنة شيرين بالصورة مع إطلالتها في مهرجان رجّحت أنها قديمة تعود إلى فترة زواجهما السابق.