التطورات الصحية الأخيرة للفنانة أنغام

كشف الإعلامي المصري مساء السبت عن آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة ، التي تخضع للعلاج منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وسط قلق متزايد لدى جمهورها ومتابعيها.





وأوضح سعد عبر حسابه على أنه ظل يترقب نتائج التحاليل الجديدة الخاصة بالمطربة، مؤكداً أن الأرقام الجديدة تقترب بشكل كبير من المستويات الطبيعية. وأضاف أن الأطباء نصحوا بالمشي خارج غرفتها خلال هذه الفترة، وأنها باتت تتناول الطعام بشكل طبيعي.



ورد الإعلامي المصري على ما أشيع بشأن الحالة الصحية لأنغام، نافياً بشكل قاطع وجود خراج على البنكرياس، ومؤكداً أنه لم يحدث أي خطأ طبي خلال الجراحة، وأن المضاعفات التي واجهتها كانت طبيعية ضمن نطاق هذا النوع من العمليات الكبيرة والخطيرة.



وأشار سعد إلى أن أنغام اختارت العلاج في هذه المستشفى المتخصصة في جراحات البنكرياس، نافياً ما عن خضوعها لثلاث عمليات جراحية كما أشيع في بعض التقارير.



واختتم سعد تصريحاته بالقول إن هذه الأزمة كشفت عن مدى حب الجمهور الصادق لأنغام، مضيفاً:

"أنغام بذلت مجهوداً كبيراً طوال مشوارها الفني، كي تستحق هذه المكانة الكبيرة لدى الجمهور. نرجو من الجميع الدعاء لها حتى تجتاز هذه المحنة بشكل كامل."

