محمد رمضان يفاجئ اللبنانيين بأغنية خاصة لهم باللهجة اللبنانية

ولفت محمد رمضان الأنظار بتعبيره عن حبه للجمهور اللبناني بطريقة خاصة، حيث قدم مفاجأة غير متوقعة لهم، من خلال إطلاقه للمرة الأولى أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "قلبي سميته لبنان".
تفاعل الجمهور بشكل حماسي، ورفعوا الأعلام اللبنانية، ورددوا كلمات الأغنية التي تقول: اسمي محمد رمضان مصري الهوية والعنوان، روحي سميتها بيروت، قلبي سميته لبنان.
لم يكتف رمضان بالأغنية الجديدة، بل زاد من حماسة الجمهور بتقديم تحية خاصة للبنان بلكنة لبنانية، قائلًا: بعشق صوتك يا فيروز، وبعشق وديع الصافي.
ويذكر أن هيفاء وهبي أضفت على الحفل بريقاً خاصاً وحضوراً مميزاً، حيث خطفت الأنظار بظهورها بإطلالتين مختلفتين، وتفاعل الحضور معها.
عبّر الفنان المصري تامر حسني عن فخره واعتزازه بابنته تاليا، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، تحدثت فيه عن ظاهرة التنمّر وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.
أثارت الإعلامية المصرية داليا أبو عمر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها المثيرة حول الفنانة شيرين عبد الوهاب.
توفي والد النجم التركي أتاكان أوزكايا عن عمر يناهز 63 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، في خبر أحزن محبي الفنان وجمهوره.