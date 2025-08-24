محمد رمضان يفاجئ اللبنانيين بأغنية خاصة لهم باللهجة اللبنانية

ولفت الأنظار بتعبيره عن حبه للجمهور اللبناني بطريقة خاصة، حيث قدم مفاجأة غير متوقعة لهم، من خلال إطلاقه للمرة الأولى أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "قلبي سميته ".

تفاعل الجمهور بشكل حماسي، ورفعوا الأعلام ، ورددوا كلمات الأغنية التي تقول: اسمي الهوية والعنوان، روحي سميتها ، قلبي سميته لبنان.

لم يكتف رمضان بالأغنية الجديدة، بل زاد من حماسة الجمهور بتقديم تحية خاصة للبنان بلكنة لبنانية، قائلًا: بعشق صوتك يا فيروز، وبعشق وديع الصافي.

ويذكر أن أضفت على الحفل بريقاً خاصاً وحضوراً مميزاً، حيث خطفت الأنظار بظهورها بإطلالتين مختلفتين، وتفاعل الحضور معها.