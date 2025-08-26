بعد حفلها الضخم.. اصالة تعود الى بيروت لهذا السبب!

وذكرت المعلومات أن أصالة ستنال هذا العام على لقب أفضل مطربة عربية في الاحتفال باليوبيل الفضي لجائزة "موركس دور" الذي سيُقام في بيروت.
وأكدت المعلومات أن الفنانة السورية لم تعطِ الى اليوم موافقة نهائية، في وقت رشحت أخبار تؤكد أنها ستحضر وتستلم جائزتها.
أحدثت الممثلة التركية ميليسا اصلي باموك جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعد حديثها عن نشأتها وانتمائها الى بلد آخر غير تركيا.
دخل النجم العراقي ستار سعد، الفائز بلقب "ذا فويس 2014"، فصلًا جديدًا في حياته الشخصية بزواجه من شابة من خارج الوسط الفني تدعى هاجر، في حفل زفاف بسيط وهادئ أقيم في أجواء عائلية بعيدة عن الأضواء الإعلامية.
أعلنت الإعلامية المصرية عواطف أبو السعود، اليوم الاثنين، وفاة مواطنها المذيع بالتلفزيون المصري عاطف كامل.