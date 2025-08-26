الأخبار
عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية
عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية

فن

2025-08-26 | 08:47
عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية
أعلنت نقابة الفنانين السوريين، في بيان عن عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة الفرع بعد موجة غضب وتداول مشهد كوميدي ساخر للممثل عن ضحايا الهجمات الكيميائية.

وجاء في البيان: "صدر قرار عن نقابة الفنانين يقضي بإنهاء تكليف الفنان حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية".

وأضافت النقابة أنه تم تكليف عبد الله شيخ خميس بتسيير أمور الفرع بشكل مؤقت، ريثما يتم تعيين رئيس فرع جديد بشكل رسمي.

وأثار قرار نقابة الفنانين السوريين رقم 509 القاضي بتعيين الفنان حسين عباس رئيسا لمجلس فرع اللاذقية، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل وبين الأوساط الفنية خاصة أن عباس معروف بمواقفه السابقة المؤيدة للنظام ومشاركته في أعمال فنية أثارت استياء السوريين أبرزها مشهد كوميدي يسخر من ضحايا الهجمات الكيميائية.

ونشرت النقابة القرار الصادر بتاريخ 19 أغسطس عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وأعلنت لاحقا عن زيارة نائب نقيب الفنانين صلاح طعمة، إلى فرع اللاذقية لإتمام مراسم استلام وتسليم المجلس الجديد بحضور عدد من أعضاء النقابة، لكن هذه الخطوة لم تهدئ الجدل بل زادت من حدة الانتقادات التي اتهمت النقابة بتجاهل معاناة السوريين والتغاضي عن الإساءة الرمزية للضحايا.

