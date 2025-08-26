عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية

وجاء في البيان: "صدر قرار عن الفنانين يقضي بإنهاء تكليف الفنان من رئاسة فرع ".

وأضافت النقابة أنه تم تكليف شيخ خميس بتسيير الفرع بشكل مؤقت، ريثما يتم تعيين جديد بشكل رسمي.

وأثار قرار رقم 509 القاضي بتعيين الفنان عباس رئيسا لمجلس فرع اللاذقية، موجة غضب على مواقع التواصل وبين الأوساط الفنية خاصة أن عباس معروف بمواقفه السابقة المؤيدة للنظام ومشاركته في أعمال فنية أثارت استياء السوريين أبرزها كوميدي يسخر من ضحايا الهجمات الكيميائية.

ونشرت النقابة القرار الصادر بتاريخ 19 عبر صفحتها الرسمية على " "، وأعلنت لاحقا عن زيارة نائب نقيب الفنانين صلاح طعمة، إلى فرع اللاذقية لإتمام مراسم استلام وتسليم بحضور عدد من أعضاء النقابة، لكن هذه الخطوة لم تهدئ الجدل بل زادت من حدة الانتقادات التي اتهمت النقابة بتجاهل معاناة السوريين والتغاضي عن الإساءة الرمزية للضحايا.