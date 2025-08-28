قصي خولي يفاجئ الجمهور بظهوره الاخير.. هل خضع للتجميل؟

خرج الممثل السوري في أحدث ظهور له عبر مقطع فيديو قصير على "إنستغرام"، ليشعل خلال ساعات قليلة موجة من الجدل والتساؤلات حول ملامحه الجديدة.

فقد بدت ملامح قصي مختلفة بشكل ملحوظ، بوجه أكثر نعومة وبشرة مشدودة وابتسامة أبرزت تغييرات واضحة، ما دفع متابعيه للتساؤل عمّا إذا كان قد خضع فعلاً لعملية تجميل أم أنّ الأمر لا يعدو كونه انعكاساً لفلاتر التصوير أو الإضاءة.