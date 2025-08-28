الأخبار
قصي خولي يفاجئ الجمهور بظهوره الاخير.. هل خضع للتجميل؟
قصي خولي يفاجئ الجمهور بظهوره الاخير.. هل خضع للتجميل؟
قصي خولي يفاجئ الجمهور بظهوره الاخير.. هل خضع للتجميل؟

فن

2025-08-28 | 10:13
قصي خولي يفاجئ الجمهور بظهوره الاخير.. هل خضع للتجميل؟
قصي خولي يفاجئ الجمهور بظهوره الاخير.. هل خضع للتجميل؟

خرج الممثل السوري قصي خولي في أحدث ظهور له عبر مقطع فيديو قصير على "إنستغرام"، ليشعل خلال ساعات قليلة موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول ملامحه الجديدة.

فقد بدت ملامح قصي مختلفة بشكل ملحوظ، بوجه أكثر نعومة وبشرة مشدودة وابتسامة أبرزت تغييرات واضحة، ما دفع متابعيه للتساؤل عمّا إذا كان قد خضع فعلاً لعملية تجميل جديدة أم أنّ الأمر لا يعدو كونه انعكاساً لفلاتر التصوير أو الإضاءة.
الفيديو الذي لا يتجاوز ثوانٍ معدودة، كان كفيلاً بتحويل قصي إلى حديث مواقع التواصل.
التعليقات انهالت بشكل غير مسبوق، وتنوّعت بين إشادة وانتقاد، فأحد المتابعين كتب: "قصي عم يكبر بالعمر بس شكله بيصغر، عنجد شو السر؟"، فيما علّق آخر: "كنا نحب وسامتك الطبيعية… التجميل عم يغيّر الهوية اللي عرفناك فيها".
وبينما اختار البعض الإشادة بجرأة خولي على الظهور بإطلالة مغايرة، حذّر آخرون من أن كثرة الإجراءات التجميلية قد تفقد النجوم بصمتهم الأصلية التي شكّلت سرّ نجاحهم وحضورهم.
 

