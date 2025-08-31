ترامب يرد على شائعات وفاته بطريقته الخاصة

غير أن هذه الأخبار سرعان ما تهاوت، بعدما ظهر ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، صباح السبت وهو يمارس رياضة الغولف في ناديه الخاص بولاية فيرجينيا. وقد شوهد مرتديًا قميص بولو أبيض وقبعته الحمراء الشهيرة التي تحمل شعار حملته الانتخابية “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” (MAGA)، برفقة عدد من أفراد عائلته.
وأكدت وكالة الصحافة التابعة للبيت الأبيض أن ترامب غادر مقر إقامته عند الساعة 8:49 صباحًا متوجهًا إلى نادي ترامب الوطني للغولف في مدينة ستيرلينغ بفيرجينيا، في مشهد اعتُبر دليلاً قاطعًا على بطلان شائعة وفاته.
ويُذكر أن آخر ظهور علني لترامب قبل هذه الموجة من الشائعات كان يوم الثلاثاء 26 أغسطس، حيث ترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء بُث عبر التلفزيون. كما رُصد في 24 أغسطس وهو يمارس الغولف أيضًا إلى جانب لاعب البيسبول الشهير روجر كليمنز.