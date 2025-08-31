ترامب يرد على شائعات وفاته بطريقته الخاصة

غير أن هذه سرعان ما تهاوت، بعدما ظهر ، البالغ من العمر 79 عامًا، السبت وهو يمارس رياضة الغولف في ناديه الخاص بولاية فيرجينيا. وقد شوهد مرتديًا قميص بولو أبيض وقبعته الحمراء الشهيرة التي تحمل شعار حملته “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” (MAGA)، برفقة عدد من أفراد عائلته.

وأكدت وكالة الصحافة التابعة للبيت أن ترامب غادر مقر إقامته عند الساعة 8:49 صباحًا متوجهًا إلى نادي ترامب الوطني للغولف في مدينة ستيرلينغ بفيرجينيا، في اعتُبر دليلاً قاطعًا على بطلان شائعة وفاته.

ويُذكر أن آخر ظهور علني لترامب قبل هذه الموجة من الشائعات كان يوم الثلاثاء 26 ، حيث ترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء بُث عبر التلفزيون. كما رُصد في 24 أغسطس وهو يمارس الغولف أيضًا إلى جانب لاعب البيسبول الشهير روجر كليمنز.