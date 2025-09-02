اليكم موعد حفل اصالة المرتقب في سوريا بعد غياب 15 سنة

وفي تصريحات لـ موقع " "، قال نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، إن حفل ، لن يكون ضمن فعاليات "معرض " الذي انطلق قبل أيام، بل سيتزامن مع احتفالات الشعب السوري بالذكرى الأولى لرحيل النظام السابق، على أن يكون حفلاً جماهيرياً حاشداً، في شهر ديسمبر المقبل.

وكان أنس نصري، شقيق ، قد زار في وقت سابق، والتقى أعضاء الفنانين السوريين في مقر النقابة. وكشف البيان الرسمي للنقابة حينها، أن اللقاء جاء لبحث تفاصيل زيارة أصالة والتحضير للحدث بما يليق بمكانتها الفنية والتاريخية، ما يعكس جدية التنسيق بين النقابة والجهات المعنية لضمان تنظيم الزيارة بشكل متكامل.

وكانت الفنانة السورية أصالة، قد صرحت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون مؤخراً، عن نيتها زيارة بلدها سوريا بعد غياب استمر نحو 14 عاماً، لكنها أوضحت أن هذه الزيارة مشروطة وتحتاج لتوافر بعض الظروف الخاصة لضمان نجاحها وسلامة سيرها.