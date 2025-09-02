الأخبار
اليكم موعد حفل اصالة المرتقب في سوريا بعد غياب 15 سنة
اليكم موعد حفل اصالة المرتقب في سوريا بعد غياب 15 سنة
اليكم موعد حفل اصالة المرتقب في سوريا بعد غياب 15 سنة

فن

2025-09-02 | 11:32
اليكم موعد حفل اصالة المرتقب في سوريا بعد غياب 15 سنة
اليكم موعد حفل اصالة المرتقب في سوريا بعد غياب 15 سنة

كثرت التساؤلات خلال الفترة الماضية عن موعد زيارة الفنانة السورية اصالة نصري الى سوريا بعد غياب دام لـ 15 سنة، وفي اول زيارة مرتقبة منذ سقوط نظام الأسد.

وفي تصريحات لـ موقع "فوشيا"، قال نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، إن حفل النجمة السورية أصالة نصري، لن يكون ضمن فعاليات "معرض دمشق الدولي" الذي انطلق قبل أيام، بل سيتزامن مع احتفالات الشعب السوري بالذكرى الأولى لرحيل النظام السابق، على أن يكون حفلاً جماهيرياً حاشداً، في شهر ديسمبر المقبل.

وكان  أنس نصري، شقيق أصالة، قد زار سوريا في وقت سابق، والتقى أعضاء نقابة الفنانين السوريين في مقر النقابة. وكشف البيان الرسمي للنقابة حينها، أن اللقاء جاء لبحث تفاصيل زيارة أصالة والتحضير للحدث بما يليق بمكانتها الفنية والتاريخية، ما يعكس جدية التنسيق بين النقابة والجهات المعنية لضمان تنظيم الزيارة بشكل متكامل.

وكانت الفنانة السورية أصالة، قد صرحت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن مؤخراً، عن نيتها زيارة بلدها سوريا بعد غياب استمر نحو 14 عاماً، لكنها أوضحت أن هذه الزيارة مشروطة وتحتاج لتوافر بعض الظروف الخاصة لضمان نجاحها وسلامة سيرها.

 

 

أحمد سعد بموقف طريف مع ابنتيه بعد عودتهما للمدرسة
12:16

أحمد سعد بموقف طريف مع ابنتيه بعد عودتهما للمدرسة

نشر الفنان المصري أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهر فيه للمرة الأولى برفقة ابنتيه أثناء اصطحابهما الى المدرسة.

نقل المايسترو سليم سحاب الى المستشفى.. وهذا وضعه الصحي
نقل المايسترو سليم سحاب الى المستشفى.. وهذا وضعه الصحي

أعلن المايسترو المصري سليم سحاب، اليوم الثلاثاء، عن تعرضه لوعكة صحية ​أدت إلى إرجاء جولته المقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء ضمن مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني".

زينة يازجي تدافع عن زوجها عابد فهد : انتبهوا يا بني امية! وتكشف عن لقائها بالرئيس احمد الشرع
زينة يازجي تدافع عن زوجها عابد فهد : انتبهوا يا بني امية! وتكشف عن لقائها بالرئيس احمد الشرع

استضاف برنامج "منا وفينا"على قناة المشهد، الإعلامية السورية زينة يازجي في حوار صريح كشفت خلاله عن تفاصيل مثيرة في مسيرتها المهنية الحافلة، كما تحدثت عن الموقف الذي تعرضت له مع زوجها بعد احد اللقاءات.

أحمد سعد بموقف طريف مع ابنتيه بعد عودتهما للمدرسة
12:16
نقل المايسترو سليم سحاب الى المستشفى.. وهذا وضعه الصحي
12:14
زينة يازجي تدافع عن زوجها عابد فهد : انتبهوا يا بني امية! وتكشف عن لقائها بالرئيس احمد الشرع
11:28
شيرين عبد الوهاب تتراجع عن خلافها مع محاميها ياسر قنطوش وتوضح حقيقة ما حصل
09:26

