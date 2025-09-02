اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها

أردوتش شوهد وهو يمضي وقتًا مرحًا مع ابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، حيث رافقها في جولة بقارب "كانو"، فيما خطفت الطفلة الأنظار بحماسها ورغبتها في تقليد والدها أثناء التجديف، قبل أن تلوّح لوالدتها لتُريها ما تعلمته.

وخلال تواجده على الشاطئ، وجّهت الصحافة أسئلة للنجم حول انفصال زميلته في المسلسل، ، عن رجل الأعمال هاكان صبانجي، إلا أن رده جاء مقتضبًا بالقول: "هُم أشخاص لا يليق بنا أن نتحدث عنهم"، مؤكدًا أن حياته الزوجية تسير بشكل طبيعي ومستقر.

في الوقت نفسه، أنهت هاندا أرتشيل فترة غيابها عن عقب خبر الانفصال، لتعود بمنشور عبر خاصية " " أعادت فيه مشاركة إعلان لمسلسلها الجديد "حب ودموع" الذي يجمعها بـ ، وكتبت معلقة: "قريبًا.. استعدوا للحماس"، مرفقة الوسم الرسمي للعمل.