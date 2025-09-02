الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها
اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها
A-
A+

اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها

فن

2025-09-02 | 03:47
اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها

ظهر الفنان التركي باريش أردوتش في استراحة عائلية بعيدًا عن أجواء تصوير مسلسله الجديد، حيث التقطته عدسات الصحافة على شاطئ ألاجاتي برفقة زوجته غوبسي أوزاي وابنتهما "جان آسيا".

أردوتش شوهد وهو يمضي وقتًا مرحًا مع ابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، حيث رافقها في جولة بقارب "كانو"، فيما خطفت الطفلة الأنظار بحماسها ورغبتها في تقليد والدها أثناء التجديف، قبل أن تلوّح لوالدتها لتُريها ما تعلمته.

وخلال تواجده على الشاطئ، وجّهت الصحافة أسئلة للنجم التركي حول انفصال زميلته في المسلسل، هاندا أرتشيل، عن رجل الأعمال هاكان صبانجي، إلا أن رده جاء مقتضبًا بالقول: "هُم أشخاص لا يليق بنا أن نتحدث عنهم"، مؤكدًا أن حياته الزوجية تسير بشكل طبيعي ومستقر.

في الوقت نفسه، أنهت هاندا أرتشيل فترة غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي عقب خبر الانفصال، لتعود بمنشور عبر خاصية "ستوري" أعادت فيه مشاركة إعلان لمسلسلها الجديد "حب ودموع" الذي يجمعها بـ باريش أردوتش، وكتبت معلقة: "قريبًا.. استعدوا للحماس"، مرفقة الوسم الرسمي للعمل.

اقرأ ايضا في فن

لقطة جديدة توثق زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اشهر على طلاقها
06:44

لقطة جديدة توثق زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اشهر على طلاقها

أعلنت الفنانة مرام البلوشي ​زواجها للمرة الثانية، بعد 3 أشهر من إعلانها الطلاق من زوجها السابق حسين الصالح بعد زواج استمر أكثر من 20 عاماً.

06:44

لقطة جديدة توثق زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اشهر على طلاقها

أعلنت الفنانة مرام البلوشي ​زواجها للمرة الثانية، بعد 3 أشهر من إعلانها الطلاق من زوجها السابق حسين الصالح بعد زواج استمر أكثر من 20 عاماً.

ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان
Play
05:38
Play

ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان

عادت الفنانة السورية ديما بياعة مع زوجها المغربي احمد الحلو الى دمشق، بعد انقطاع عن البلد.

05:38

ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان

عادت الفنانة السورية ديما بياعة مع زوجها المغربي احمد الحلو الى دمشق، بعد انقطاع عن البلد.

سوزان نجم الدين تهنئ أيمن زيدان في عيد ميلاده وتستعيد ذكريات "مفيد الوحش"
04:35

سوزان نجم الدين تهنئ أيمن زيدان في عيد ميلاده وتستعيد ذكريات "مفيد الوحش"

احتفلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بعيد ميلاد مواطنها النجم أيمن زيدان التاسع والستين برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".

04:35

سوزان نجم الدين تهنئ أيمن زيدان في عيد ميلاده وتستعيد ذكريات "مفيد الوحش"

احتفلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بعيد ميلاد مواطنها النجم أيمن زيدان التاسع والستين برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".

اخترنا لك
لقطة جديدة توثق زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اشهر على طلاقها
06:44
ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان
05:38
سوزان نجم الدين تهنئ أيمن زيدان في عيد ميلاده وتستعيد ذكريات "مفيد الوحش"
04:35
منى واصف صاحبة لقب سفيرة السلام في العالم
2025-09-01

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025