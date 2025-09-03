مذيعة تتجاهل وعكة علي كاكولي على الهواء.. وتثير غضب المتابعين

ورغم محاولته التنويه إلى حاجته للراحة، أصرّت المذيعة على الاستمرار في الأسئلة، مما أثار ردود فعل على مواقع التواصل، إذ اعتبر كثيرون أن الفنان كان صادقاً في شعوره بالإرهاق، فيما رأى آخرون أن الموقف عكس قلة تقدير من المذيعة لظرفه الصحي.

وخلال اللقاء، بدا على كاكولي الإرهاق الشديد، ليقول للمذيعة: "أحس إني دخت، عادي آكل؟"، في إشارة لرغبته في تناول بعض قطع البطيخ الموضوعة أمامه، لكن المذيعة ردّت ضاحكة: "هذا عذر عشان البطيخ"، مستهينة بما شعر به الفنان، وهو ما أثار غضب المتابعين عبر المنصات.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تابع كاكولي قائلاً: "عادي نروح فاصل، أحس إني تعبان"، إلا أن المذيعة واصلت طرح الأسئلة بلهجة مازحة، قائلة إنه لا يريد الإجابة على الأسئلة، ما دفع بعض المتابعين للتعليق بأن الموقف كان يتطلب جدية وتعاطفًا.