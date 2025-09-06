ملحم زين يزور وزيرة التربية ويعلن دعمه للتعليم الرسمي

وأشاد زين بالرؤية التربوية التي قدّمتها الوزيرة، واصفًا إياها بـ"المبتكرة والملهمة"، مؤكّدًا أن دعم التعليم الرسمي يشكّل ركيزة أساسية لبناء أجيال جديدة قادرة على النهوض بالمجتمع.
بدورها، عبّرت كرامي عن فخرها بكون ملحم زين من خريجي المدارس الرسمية في لبنان، مشيرة إلى أن نجاحه الفني يُجسّد قيمة هذه المؤسسات التعليمية وقدرتها على تخريج كفاءات بارزة في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، أبدى زين استعداده للمشاركة في أي مبادرة أو حملة تهدف إلى دعم التعليم الرسمي ونشر الوعي بأهميته، معتبرًا أن للفن دورًا أساسيًا يمكن أن يساهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتعزيز رسالته التربوية.