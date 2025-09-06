الأخبار
فن

2025-09-06 | 04:56
ملحم زين يزور وزيرة التربية ويعلن دعمه للتعليم الرسمي
زار الفنان اللبناني ملحم زين وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي يوم السبت 6 أيلول 2025 في مقر الوزارة ببيروت، حيث جرى البحث في واقع المدارس الرسمية والتحديات التي تعترضها، إلى جانب الخطط المطروحة لتعزيز التعليم الرسمي والنهوض به.

وأشاد زين بالرؤية التربوية التي قدّمتها الوزيرة، واصفًا إياها بـ"المبتكرة والملهمة"، مؤكّدًا أن دعم التعليم الرسمي يشكّل ركيزة أساسية لبناء أجيال جديدة قادرة على النهوض بالمجتمع.

بدورها، عبّرت كرامي عن فخرها بكون ملحم زين من خريجي المدارس الرسمية في لبنان، مشيرة إلى أن نجاحه الفني يُجسّد قيمة هذه المؤسسات التعليمية وقدرتها على تخريج كفاءات بارزة في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، أبدى زين استعداده للمشاركة في أي مبادرة أو حملة تهدف إلى دعم التعليم الرسمي ونشر الوعي بأهميته، معتبرًا أن للفن دورًا أساسيًا يمكن أن يساهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتعزيز رسالته التربوية.

