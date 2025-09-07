الفنانة الكويتية هند البلوشي ترزق بطفلتها الثالثة وتطلق عليها اسم "هند"

البلوشي نشرت فيديو كتبت فيه: "شيخة بنات جيلها، شرّفت قرة بشوفها، ونوّرت.. والحمد لله على هند القمر.. الحمد لله على أجمل قدر… رزقني روحاً من روحي، ونبضاً آخر لقلبي.. هند بنت "، كما أرفقت كلماتها بدعاء مؤثر قالت فيه: "اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه، على عظيم نعمك وكثير العطاء وأجمل النعم.. اللهم احفظها بعينيك التي لا تنام، واجعلها من البارين، وألبسها ثوب العافية واجعلها قرة عين لي ولوالدها يا رب العالمين".

الخبر أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث انهالت التهاني والدعوات من الجمهور والمحبين الذين تمنوا للمولودة الصحة والسلامة، واعتبروا أن اختيار اسم "هند" يحمل دلالة رمزية خاصة لارتباطه والدتها.

يذكر أن هند البلوشي كانت قد أعلنت حملها قبل أشهر خلال ظهورها في برنامج "عيدكم مبارك" على تلفزيون الكويت، وأكدت حينها حرصها على تعليم أبنائها العادات والتقاليد وتعزيز القيم التربوية لديهم.

الطفلة الجديدة هي الثالثة للبلوشي بعد طفليها "جاسم" و"عبير"، في حين كانت قد أثارت الجدل مطلع العام الحالي بإعلان زواجها الخامس بعد ظهورها مع زوجها في حفل Joy Awards 2025 بالسعودية.

بهذا الخبر ، تعود هند البلوشي لتتصدر مواقع التواصل، وهذه المرة بفرحة عائلية لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها ومحبيها في الكويت والخليج.