سبب وفاة رجل الاعمال خالد يوكاي وكيفانش تاتليتوغ ينهار من البكاء في جنازته

جرت مراسم الجنازة في مسجد كلية الإلهيات بجامعة مرمرة في إسطنبول، بحضور عائلته وعدد من المشاهير، بينهم علي دوروست وسيدا باكان وبوراك يامانتورك. ووري جثمانه الثرى في مقبرة هيكيمباشي بمنطقة أومرانية.
المشهد الأبرز كان انهيار الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ باكيًا أمام نعش صديقه المقرب، مؤكداً أن رحيله ترك "فراغًا عميقًا" في حياته، متعهداً برعاية أطفاله الصغار. زوجة الراحل، رانيا ستيبا، رافقت الجثمان وسط حالة حزن كبيرة.
القصة بدأت في أغسطس، حين أبحر يوكاي على متن يخته الخاص "Graywolf" باتجاه جزيرة بوزكادا، ثم انقطع الاتصال به فجأة. وبعد عمليات بحث مطوّلة، عُثر على اليخت محروسًا ومتحطمًا أمام السواحل، في حين أُنعِد تمشيط البحر حتى ظهر جسده على عمق نحو 68 مترًا.