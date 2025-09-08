بسمة بوسيل تثير الجدل بلقطات جمعتها مع صديقها داخل غرفة الملابس!

ووجهت بسمة بوسيل رسالة لصديقها "مسعود"، كتبت فيها: "شكراً لدعمك الدائم لي، ولثقتك بي، أنت أفضل صديق حلمت به".
المنشور أثار حالة من الجدل بين عدد من المتابعين الذين تداولوا الصور على صفحات أخرى عبر السوشيال ميديا، بعدما أغلقت بسمة خاصية التعليقات على الصور، وذلك بسبب ظهورها الى جانب صديقها في لقطات بدا فيها وهو يساعدها في ارتداء ملابسها في غرفتها، والتي رأى الجمهور أنها تكشف عن علاقة مقرّبة، ما فتح باب التكهنات حول نوع هذه الصداقة.
الغريب في الأمر أنه رغم طلاق الفنان تامر حسني لبسمة بوسيل، إلا أن الجمهور ما زال يربط بينهما، حيث شنّ جمهور الفنان هجوماً عنيفاً على طليقته بسبب هذه الصور، فيما تدخل آخرون معلنين أنها الآن حرّة ولا تربطها بتامر أي علاقة وأفعالها محسوبة عليها ولا علاقة لتامر بها.
أعلن المحامي أحمد طنطاوي، وكيل ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، عن قرار جديد في النزاع القائم بين نجلي الراحل والإعلامية بوسي شلبي.
فاجأ الفنان وائل جسار جمهوره عبر إنستغرام بنشر صورة عفوية تجمعه بابنه وائل جونيور، الذي خطف الأنظار في أحدث ظهور له بعدما أصبح شاباً وسيماً يشبه والده إلى حد كبير.
أقام المخرج جو بو عيد مساء الأحد احتفالاً مميزاً بمناسبة عيد ميلاده، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، إضافة إلى وجوه فنية وإعلامية أخرى.