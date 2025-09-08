بسمة بوسيل تثير الجدل بلقطات جمعتها مع صديقها داخل غرفة الملابس!

ووجهت رسالة لصديقها "مسعود"، كتبت فيها: "شكراً لدعمك الدائم لي، ولثقتك بي، أنت أفضل صديق حلمت به".

المنشور أثار من الجدل بين عدد من المتابعين الذين تداولوا الصور على صفحات أخرى عبر ، بعدما أغلقت بسمة خاصية التعليقات على الصور، وذلك بسبب ظهورها الى جانب صديقها في لقطات بدا فيها وهو يساعدها في ارتداء ملابسها في غرفتها، والتي رأى الجمهور أنها تكشف عن علاقة مقرّبة، ما فتح باب التكهنات حول نوع هذه الصداقة.

الغريب في الأمر أنه رغم طلاق الفنان لبسمة بوسيل، إلا أن الجمهور ما زال يربط بينهما، حيث شنّ جمهور الفنان هجوماً عنيفاً على طليقته بسبب هذه الصور، فيما تدخل آخرون معلنين أنها الآن حرّة ولا تربطها بتامر أي علاقة وأفعالها محسوبة عليها ولا علاقة لتامر بها.