الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بسمة بوسيل تثير الجدل بلقطات جمعتها مع صديقها داخل غرفة الملابس!
بسمة بوسيل تثير الجدل بلقطات جمعتها مع صديقها داخل غرفة الملابس!
A-
A+

بسمة بوسيل تثير الجدل بلقطات جمعتها مع صديقها داخل غرفة الملابس!

فن

2025-09-08 | 04:46
بسمة بوسيل تثير الجدل بلقطات جمعتها مع صديقها داخل غرفة الملابس!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بسمة بوسيل تثير الجدل بلقطات جمعتها مع صديقها داخل غرفة الملابس!

أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها مجموعة صور ظهرت فيها مع شاب يدعى "مسعود"، وصفته بأنه أعز صديق وأكبر سند لها.

ووجهت بسمة بوسيل رسالة لصديقها "مسعود"، كتبت فيها: "شكراً لدعمك الدائم لي، ولثقتك بي، أنت أفضل صديق حلمت به".

المنشور أثار حالة من الجدل بين عدد من المتابعين الذين تداولوا الصور على صفحات أخرى عبر السوشيال ميديا، بعدما أغلقت بسمة خاصية التعليقات على الصور، وذلك بسبب ظهورها الى جانب صديقها في لقطات بدا فيها وهو يساعدها في ارتداء ملابسها في غرفتها، والتي رأى الجمهور أنها تكشف عن علاقة مقرّبة، ما فتح باب التكهنات حول نوع هذه الصداقة.

الغريب في الأمر أنه رغم طلاق الفنان تامر حسني لبسمة بوسيل، إلا أن الجمهور ما زال يربط بينهما، حيث شنّ جمهور الفنان هجوماً عنيفاً على طليقته بسبب هذه الصور، فيما تدخل آخرون معلنين أنها الآن حرّة ولا تربطها بتامر أي علاقة وأفعالها محسوبة عليها ولا علاقة لتامر بها.

اقرأ ايضا في فن

محامي ورثة محمود عبد العزيز يكشف قرار النيابة بشأن بوسي شلبي
05:13

محامي ورثة محمود عبد العزيز يكشف قرار النيابة بشأن بوسي شلبي

أعلن المحامي أحمد طنطاوي، وكيل ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، عن قرار جديد في النزاع القائم بين نجلي الراحل والإعلامية بوسي شلبي.

05:13

محامي ورثة محمود عبد العزيز يكشف قرار النيابة بشأن بوسي شلبي

أعلن المحامي أحمد طنطاوي، وكيل ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، عن قرار جديد في النزاع القائم بين نجلي الراحل والإعلامية بوسي شلبي.

وائل جسار يطل مع ابنه وائل جونيور.. الشبه الكبير يخطف الأنظار
05:10

وائل جسار يطل مع ابنه وائل جونيور.. الشبه الكبير يخطف الأنظار

فاجأ الفنان وائل جسار جمهوره عبر إنستغرام بنشر صورة عفوية تجمعه بابنه وائل جونيور، الذي خطف الأنظار في أحدث ظهور له بعدما أصبح شاباً وسيماً يشبه والده إلى حد كبير.

05:10

وائل جسار يطل مع ابنه وائل جونيور.. الشبه الكبير يخطف الأنظار

فاجأ الفنان وائل جسار جمهوره عبر إنستغرام بنشر صورة عفوية تجمعه بابنه وائل جونيور، الذي خطف الأنظار في أحدث ظهور له بعدما أصبح شاباً وسيماً يشبه والده إلى حد كبير.

نادين نسيب نجيم تشـ ـعل أجواء عيد ميلاد جو بو عيد برقصها الحماسي
04:50

نادين نسيب نجيم تشـ ـعل أجواء عيد ميلاد جو بو عيد برقصها الحماسي

أقام المخرج جو بو عيد مساء الأحد احتفالاً مميزاً بمناسبة عيد ميلاده، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، إضافة إلى وجوه فنية وإعلامية أخرى.

04:50

نادين نسيب نجيم تشـ ـعل أجواء عيد ميلاد جو بو عيد برقصها الحماسي

أقام المخرج جو بو عيد مساء الأحد احتفالاً مميزاً بمناسبة عيد ميلاده، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، إضافة إلى وجوه فنية وإعلامية أخرى.

اخترنا لك
محامي ورثة محمود عبد العزيز يكشف قرار النيابة بشأن بوسي شلبي
05:13
وائل جسار يطل مع ابنه وائل جونيور.. الشبه الكبير يخطف الأنظار
05:10
نادين نسيب نجيم تشـ ـعل أجواء عيد ميلاد جو بو عيد برقصها الحماسي
04:50
مذكّرات مسرّبة تتّهم بريسّيلا بإنهاء حياة ابنتها!
04:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025