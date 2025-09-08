نادين نسيب نجيم تشـ ـعل أجواء عيد ميلاد جو بو عيد برقصها الحماسي

وخلال الحفل، انتشرت عبر مقاطع مصوّرة وثّقت الأجواء، حيث ظهرت نادين وهي تستمتع بوقتها على الموسيقى، متفاعلة بالرقص والقفز بحماسة لافتة إلى جانب زوجة .

الفيديوهات التي ضجّت بها المنصات لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين أثنوا على عفوية نادين وروحها المرحة، معتبرين أن حضورها أضاف خاصة إلى المناسبة.