محامي ورثة محمود عبد العزيز يكشف قرار النيابة بشأن بوسي شلبي

وأوضح أنّ نيابة 6 أكتوبر قررت حفظ المحضر المقدم ضد شلبي، بعدما تبين أن البيانات التي دوّنتها مغلوطة لكن من دون توافر سوء النية، ما أسقط عنها تهمة التزوير.

وأضاف أنّ ألزمت مصلحة الأحوال المدنية بتغيير حالتها الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة"، بعد ثبوت طلاقها من عام 1998 وعدم وجود أي رجعة أو زواج لاحق.

وشدد طنطاوي على أنّ ورثة الراحل، ومحمد محمود ، ملتزمون بما يصدر عن النيابة أو ، مشيراً إلى أنّ حكم "عدم ثبوت الرجعة" صدر ابتدائياً واستئنافياً، وما زال مطروحاً أمام التماس إعادة النظر.