محامي ورثة محمود عبد العزيز يكشف قرار النيابة بشأن بوسي شلبي

وأوضح طنطاوي أنّ نيابة 6 أكتوبر قررت حفظ المحضر المقدم ضد شلبي، بعدما تبين أن البيانات التي دوّنتها مغلوطة لكن من دون توافر سوء النية، ما أسقط عنها تهمة التزوير.
وأضاف أنّ النيابة ألزمت مصلحة الأحوال المدنية بتغيير حالتها الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة"، بعد ثبوت طلاقها من محمود عبد العزيز عام 1998 وعدم وجود أي رجعة أو زواج لاحق.
وشدد طنطاوي على أنّ ورثة الراحل، كريم ومحمد محمود عبد العزيز، ملتزمون بما يصدر عن النيابة أو القضاء، مشيراً إلى أنّ حكم "عدم ثبوت الرجعة" صدر ابتدائياً واستئنافياً، وما زال مطروحاً أمام التماس إعادة النظر.
فاجأ الفنان وائل جسار جمهوره عبر إنستغرام بنشر صورة عفوية تجمعه بابنه وائل جونيور، الذي خطف الأنظار في أحدث ظهور له بعدما أصبح شاباً وسيماً يشبه والده إلى حد كبير.
أقام المخرج جو بو عيد مساء الأحد احتفالاً مميزاً بمناسبة عيد ميلاده، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، إضافة إلى وجوه فنية وإعلامية أخرى.
أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها مجموعة صور ظهرت فيها مع شاب يدعى "مسعود"، وصفته بأنه أعز صديق وأكبر سند لها.