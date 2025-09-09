وائل جسار يشارك صورة نادرة مع ابنه.. الشبه صادم!

وأرفق الصورة بتعليق مؤثر كتب فيه: "مع ابني وحبيب قلبي وائل ". وقد لاقت الصورة إعجاب الآلاف من المتابعين الذين أثنوا على العلاقة العائلية المميزة، فيما ركّز كثيرون على الشبه الكبير بين الأب وابنه.

وفي سياق متصل، كان جسار قد خرج عن صمته مؤخراً نافياً الشائعات التي طالت ابنته مارلين حول زواجها سراً أو هروبها من المنزل، مؤكداً أنها لا تزال تتابع دراستها الجامعية وتعيش معهم بشكل طبيعي.

وخلال مداخلة في برنامج "تفاصيل"، علّق جسار بسخرية قائلاً إنه ضحك كثيراً عند سماع تلك ، مضيفاً: "بنتي مبسوطة، وكل اللي بيتقال مفبرك… يمكن غيرة أو حسد". كما نفى وجود أي علاقة تجمعها بنجل الفنان ، مشيراً إلى أنه تواصل مع واستغربا معاً انتشار هذه الشائعات.

واختتم مازحاً: "يمكن في ناس فاكرين إن بنتي ممكن تعمل زيي أنا ومراتي، بس ده مش منطقي"، ليضع بذلك حداً للجدل المثار حول حياة ابنته الخاصة.