إليسا تكشف سبب غيابها وتعلن عن مشاريع جديدة

وقالت إليسا في تدوينتها: "إلى كل من أرسل إليّ أفكاره الإيجابية ومحبته، أشتاق إليكم أكثر! صحيح أنني كنت غائبة، لكن ذلك فقط لأنني أعمل على الكثير من الأشياء ستسمعونها وترونها قريباً".

تدوينة إليسا لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها، الذين عبّروا عن شوقهم وحماستهم لأعمالها المقبلة، حيث كتب أحدهم: "قلبي وروحي إنتي اشتقتلك قد الدني والله"، بينما علّق آخر: "إليسا بدنا شوية تفاصيل عن الألبوم أو لمحة أو أي شي… اشتقنالك كتير".

حفل مرتقب

بالتوازي مع أعمالها الجديدة، تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي في مدينة العقبة يوم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ضمن فعاليات مهرجان Tunova، الذي يُقام بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر. وسيشارك في المهرجان أيضاً عاصي الحلاني، ، ناصيف زيتون، عطية، إلى جانب باقة من النجوم.