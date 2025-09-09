داليدا خليل تدخل القفص الذهبي اليوم

وقد شاركت داليدا متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" مقاطع مصوّرة وثّقت من خلالها التحضيرات النهائية لحفل الزفاف، الذي يقام بعد يوم واحد فقط من الاستعدادات المكثفة.
وظهرت خليل في أحد الفيديوهات بإطلالة عفوية وهي ترتدي "روب الاستحمام" برفقة شقيقتها، بينما تحمل كأس شمبانيا، في أجواء عائلية مفعمة بالحماسة والفرح.
زفاف داليدا خليل يشكّل حدثاً فنياً لافتاً، إذ تُعد من أبرز الممثلات على الساحة اللبنانية، وقد حرصت على مشاركة جمهورها لحظات ما قبل العرس، ما ضاعف تفاعل متابعيها الذين غمروها بالتهاني والتمنيات بحياة زوجية سعيدة.