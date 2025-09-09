داليدا خليل تدخل القفص الذهبي اليوم

وقد شاركت داليدا متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها في " " مقاطع مصوّرة وثّقت من خلالها التحضيرات النهائية لحفل الزفاف، الذي يقام بعد فقط من الاستعدادات المكثفة.

وظهرت خليل في أحد الفيديوهات بإطلالة عفوية وهي ترتدي "روب الاستحمام" برفقة شقيقتها، بينما تحمل كأس شمبانيا، في أجواء عائلية مفعمة بالحماسة والفرح.

زفاف يشكّل حدثاً فنياً لافتاً، إذ تُعد من أبرز الممثلات على الساحة ، وقد حرصت على مشاركة جمهورها لحظات ما قبل العرس، ما ضاعف تفاعل متابعيها الذين غمروها بالتهاني والتمنيات بحياة زوجية سعيدة.