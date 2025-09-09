الأخبار
داليدا خليل تدخل القفص الذهبي اليوم
داليدا خليل تدخل القفص الذهبي اليوم
داليدا خليل تدخل القفص الذهبي اليوم

فن

2025-09-09 | 07:02
داليدا خليل تدخل القفص الذهبي اليوم
Aljadeed
داليدا خليل تدخل القفص الذهبي اليوم

تحتفل الممثلة اللبنانية داليدا خليل اليوم الثلاثاء، 9 أيلول، بزفافها إلى الشاب نيكولا زعتر، وسط أجواء يترقبها جمهورها ومحبوها.

وقد شاركت داليدا متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" مقاطع مصوّرة وثّقت من خلالها التحضيرات النهائية لحفل الزفاف، الذي يقام بعد يوم واحد فقط من الاستعدادات المكثفة.

وظهرت خليل في أحد الفيديوهات بإطلالة عفوية وهي ترتدي "روب الاستحمام" برفقة شقيقتها، بينما تحمل كأس شمبانيا، في أجواء عائلية مفعمة بالحماسة والفرح.

زفاف داليدا خليل يشكّل حدثاً فنياً لافتاً، إذ تُعد من أبرز الممثلات على الساحة اللبنانية، وقد حرصت على مشاركة جمهورها لحظات ما قبل العرس، ما ضاعف تفاعل متابعيها الذين غمروها بالتهاني والتمنيات بحياة زوجية سعيدة.

 
 

شيرين عبد الوهاب تنفي خبر حفلها مع فضل شاكر
10:16

شيرين عبد الوهاب تنفي خبر حفلها مع فضل شاكر

أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أن ما جرى تداوله في الساعات الماضية حول إحياء حفل مشترك لها مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 19 سبتمبر 2025 غير صحيح.

10:16

شيرين عبد الوهاب تنفي خبر حفلها مع فضل شاكر

أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أن ما جرى تداوله في الساعات الماضية حول إحياء حفل مشترك لها مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 19 سبتمبر 2025 غير صحيح.

جورج شلهوب يعلن قرصنة حسابه على واتساب
10:08

جورج شلهوب يعلن قرصنة حسابه على واتساب

كشف الفنان اللبناني جورج شلهوب عن تعرض حسابه الشخصي على تطبيق واتساب للاختراق، محذرًا من محاولات نصب واحتيال تتم باسمه.

10:08

جورج شلهوب يعلن قرصنة حسابه على واتساب

كشف الفنان اللبناني جورج شلهوب عن تعرض حسابه الشخصي على تطبيق واتساب للاختراق، محذرًا من محاولات نصب واحتيال تتم باسمه.

نادين الراسي تعتذر من فضل شاكر بعد هجومها عليه
09:29

نادين الراسي تعتذر من فضل شاكر بعد هجومها عليه

بعد أن أثارت تصريحاتها السابقة جدلاً واسعاً بهجومها على الفنان اللبناني فضل شاكر، عادت الممثلة نادين الراسي لتعتذر علناً، مؤكدة أنها تسرّعت في حكمها.

09:29

نادين الراسي تعتذر من فضل شاكر بعد هجومها عليه

بعد أن أثارت تصريحاتها السابقة جدلاً واسعاً بهجومها على الفنان اللبناني فضل شاكر، عادت الممثلة نادين الراسي لتعتذر علناً، مؤكدة أنها تسرّعت في حكمها.

