شقيق رنا رئيس يطمئن الجمهور على حالتها الصحية

ونشر عبدالله عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي في " "، صورة جمعته بشقيقتيه رنا ومنة داخل المستشفى، وعلّق عليها قائلاً: "الحمد لله، ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش منكم أبدًا"، في رسالة مؤثرة تعكس تجاوز رنا للمرحلة الحرجة بعد العملية.

وكانت الفنانة الشابة قد تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، منذ نحو شهر، عقب فقدان حملها الأول بشكل غير متوقع ودون القيام بأي مجهود زائد. وعلى الرغم من مرور عدة أسابيع على الإجهاض، إلا أن النزيف استمر بشكل غير طبيعي، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا لإجراء عملية استكشافية بهدف تحديد السبب الدقيق وراء النزيف المستمر.

وشاركت شقيقتها منة متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الحالة، مطالبة جمهور رنا بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وقالت في منشور سابق: "رنا فقدت جنينها من حوالي شهر فجأة، من غير ما تعمل مجهود زيادة، وعندها نزيف مستمر ومش عارفين سببه لغاية دلوقتي، هي دخلت ودي عملية استكشافية، وبطلب من جمهورها الدعاء لها".